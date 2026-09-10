Μονακό: Ξεκινάει το «χτίσιμο» της επόμενης μέρας με πρώην ερυθρόλευκο
«Μονεγάσκος» ο Τουπάν; Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού θα είναι -όπως φαίνεται- κάτοικος Πριγκιπάτου με σκοπό να ενισχύσει την προσπάθεια του συλλόγου του Μόντε Κάρλο, η οποία παλεύει να αγωνιστεί στην τρίτη κατηγορία της Γαλλίας.
Μετά τον αποκλεισμό από τις επαγγελματικές κατηγορίες της χώρας αλλά και το EuroCup λόγω του οικονομικού «κυκεώνα» που την ταλανίζει, η Μονακό επιχειρεί το αρχικό «rebuilding» ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2026-27.
Αρωγός του νέου ξεκινήματος φαίνεται πως θα είναι και ο Αξέλ Τουπάν, ο οποίος αγωνίστηκε για ένα φεγγάρι στα μέρη μας με τον Ολυμπιακό και τα τελευταία χρόνια ήταν μέλος των Παρί, Μετροπολιτάν, ενώ περιηγήθηκε στα γήπεδα του κόσμου περνώντας από Λίβανο, Ταϊβάν, Πορτογαλία και Σενεγάλη.
Πέρα από τον 34χρονο Γάλλο αθλητή, που -όπως όλα δείχνουν- θα είναι στο ρόστερ των Μονεγάσκων, ο οργανισμός της Μονακό απέκτησε τον 23χρονο, Κένι Κασιάμα, ο οποίος αγωνίζεται στις θέσεις των γκαρντ.
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