Μονακό: Απορρίφθηκε η αίτηση για συμμετοχή στην τρίτη κατηγορία!
Το «σήριαλ» με την υπόθεση της Μονακό δεν έχει τελειωμό! Έπειτα από συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε σήμερα (12/09) έγινε γνωστό, πως η γαλλική ομοσπονδία απέρριψε το αίτημα της ομάδας του Πριγκιπάτου να συμμετάσχει στην τρίτη εθνική κατηγορία!
Ο βασικός λόγος της απόφασης είναι ότι η επιτροπή οικονομικού ελέγχου, δεν πείστηκε από τον φάκελο που κατέθεσε η Μονακό, σχετικά με τις οικονομικές εγγυήσεις.
Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί πως ο σύλλογος αναμένεται να πάρει μέρος στην πέμπτη εθνική κατηγορία, μετά την απόρριψή της από την τρίτη εθνική.
Αυτή η εξέλιξη αποτελεί το... κερασάκι στην τούρτα της κατρακύλας της Μονακό, η οποία την περσινή σεζόν κατέκτησε το πρωτάθλημα της Γαλλίας και την επόμενη δεν θα μπορεί να συμμετάσχει ούτε στην τρίτη κατηγορία.
🏀 Dernier rebondissement : l'AS Monaco refusée en Nationale 1 ! 🏀https://t.co/qwvnDooZ7f
Le feuilleton estival de l'AS Monaco se termine par un ultime rebondissement néfaste pour le club de la Principauté.— Basket Europe (@basketeurope) September 12, 2026
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