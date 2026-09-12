Απίστευτη απόφαση από τη γαλλική ομοσπονδία μπάσκετ, καθώς απέρριψε το αίτημα της Μονακό να συμμετάσχει στην τρίτη εθνική κατηγορία!

Το «σήριαλ» με την υπόθεση της Μονακό δεν έχει τελειωμό! Έπειτα από συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε σήμερα (12/09) έγινε γνωστό, πως η γαλλική ομοσπονδία απέρριψε το αίτημα της ομάδας του Πριγκιπάτου να συμμετάσχει στην τρίτη εθνική κατηγορία!

Ο βασικός λόγος της απόφασης είναι ότι η επιτροπή οικονομικού ελέγχου, δεν πείστηκε από τον φάκελο που κατέθεσε η Μονακό, σχετικά με τις οικονομικές εγγυήσεις.

Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί πως ο σύλλογος αναμένεται να πάρει μέρος στην πέμπτη εθνική κατηγορία, μετά την απόρριψή της από την τρίτη εθνική.

Αυτή η εξέλιξη αποτελεί το... κερασάκι στην τούρτα της κατρακύλας της Μονακό, η οποία την περσινή σεζόν κατέκτησε το πρωτάθλημα της Γαλλίας και την επόμενη δεν θα μπορεί να συμμετάσχει ούτε στην τρίτη κατηγορία.