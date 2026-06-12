Το αντίο του Φρανσίσκο στη Ζάλγκιρις: «Δεν έχω ξαναδεί τέτοιους φιλάθλους»

O Σιλβέν Φρανσίσκο αποχαιρέτησε τη Ζάλγκιρις και οδεύει για νέες... πολιτείες.

Η Ζάλγκιρις επικράτησε της Γιουβέντους με 95-77, σκούπισε τη σειρά των τελικών και κατέκτησε το πρωτάθλημα. Αυτό ήταν το τελευταίο ματς με τη φανέλα της λιθουανικής ομάδας για τον Σιλβέν Φρανσίσκο που είπε το αντίο στην ομάδα, δείχνοντας την αγάπη του.

«Δεν έχω ξαναδεί ποτέ τέτοιους φιλάθλους, μια τέτοια οικογένεια, και ξέρω πως δεν πρόκειται να ξαναζήσω κάτι τέτοιο. Κάθε όμορφη ιστορία κάποτε τελειώνει, αλλά ξέρω πως η δική μας δεν έχει τελειώσει ακόμη.

Αυτό ήταν το τελευταίο μου παιχνίδι με τη Ζάλγκιρις και με στενοχωρεί. Όμως σας ευχαριστώ για τα πάντα. Ευχαριστώ όλους εσάς, το επιτελείο, τους ανθρώπους της ομάδας, για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε. Ξέρω πως δεν θα είναι η τελευταία φορά που θα βρεθώ εδώ. Παρ’ όλα αυτά, είμαι χαρούμενος. Σε ευχαριστώ, Ζάλγκιρις», ήταν τα λόγια του.

To κεφάλαιο Βιλερμπάν

Ο επόμενος σταθμός της καριέρας του θα είναι η Βιλερμπάν που είναι έτοιμη να ολοκληρώσει την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του γαλλικού μπάσκετ με τον Σιλβέιν Φρανσίσκο να υπογράφει τριετές συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές ύψους περίπου 4 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι Γάλλοι έχουν βάλει ψηλά τον πήχη για τη νέα σεζόν και με την απόκτηση του Φρανσίσκο ανεβαίνουν επίπεδο στη Euroleague, εκεί που δυσκολεύονται αρκετά τις τελευταίες σεζόν.

