Προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης πρέπει να θεωρείται ο Πέδρο Μαρτίνεθ, σε μια από τις πιο εκκωφαντικές κινήσεις του τρέχοντας καλοκαιριού!

Έτοιμη να ολοκληρώσει και επίσημα τη... μεταγραφή του Πέδρο Μαρτίνεθ από τη Βαλένθια είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, διότι αυτή την εξέλιξη επιθυμεί ξεκάθαρα και ο πολύπειρος προπονητής.

Τις τελευταίες μέρες όλα έδειχναν ότι ο Σέρτζιο Σκαριόλο θα έχει μια δεύτερη ευκαιρία στον πάγκο της «βασίλισσας» μετά τη φετινή εντελώς αποτυχημένη σεζόν, καθώς οι Μαδριλένοι δεν ήθελαν να πληρώσουν και την αποζημίωση για την πιθανή απόλυσή του, διότι έχει ακόμα δύο χρόνια συμβόλαιο.

Ωστόσο, όλα αυτά άλλαξαν τα τελευταία 24ωρα...

Η Ρεάλ Μαδρίτης όχι μόνο δεν έχει κανένα θέμα να πληρώσει την αποζημίωση για την απόλυση του Ιταλού προπονητή, αλλά ενημέρωσε τη Βαλένθια ότι θα καταβάλλει άμεσα τη ρήτρα αποδέσμευσης, ύψους 1 εκατ. ευρώ, για να αποκτήσει τον προπονητή της, Πέδρο Μαρτίνεθ.

Προφανώς, όλες αυτές οι διεργασίες έχουν πραγματοποιηθεί με τη σύμφωνη γνώμη του έμπειρου προπονητή, που οδήγησε τη Βαλένθια στο πρωτάθλημα, καθώς από το Σάββατο έχει δώσει τα χέρια με τους Μαδριλένους για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας, το οποίο θα του αποφέρει ετησίως 1,2 εκατ. ευρώ, ποσό μεγαλύτερο από αυτό που έχει συμφωνήσει με τη Βαλένθια, ακόμα και μετά την πρόσφατη ανανέωση του συμβολαίου του.

Τι γίνεται από εκεί και πέρα;

Σύμφωνα και με τα ρεπορτάζ από την Ισπανία, σήμερα (30/6) θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση της διοίκησης με τον Σέρτζιο Σκαριόλο ώστε να του ανακοινωθεί η απόλυσή του και η κάθε πλευρά να τραβήξει τον δρόμο της.

Από τη στιγμή, λοιπόν, που δεν θα υπάρχει προπονητής στη Ρεάλ Μαδρίτης ανοίγει ο δρόμος για τον Πέδρο Μαρτίνεθ, που έχει πάρει την απόφασή του να αποχωρήσει από τη Βαλένθια, αφού και ο ίδιος παρουσιάζεται απογοητευμένος ότι από την ομάδα που δημιούργησε έχουν φύγει για άλλα μέρη οι Μοντέρο (Ολυμπιακός), Μπάντιο (Παναθηναϊκός), Κι (προς Φενέρ), ντε Λαρέα (Ντάλας Μάβερικς) ενώ δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν οι Πραντίγια (τον θέλει η Ρεάλ) και Κοστέλο.

