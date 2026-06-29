Η Ρεάλ είναι αποφασισμένη να κάνει τη μεγάλη κίνηση πληρώνοντας τη ρήτρα του Πέδρο Μαρτίνεθ στη Βαλένθια και να τον βάλει στον πάγκο της για τα επόμενα τρία χρόνια, αντικαθιστώντας τον Σέρτζιο Σκαριόλο.

Έτοιμη για το «μεγάλο κόλπο» είναι η Ρεάλ Μαδρίτης σύμφωνα με τη Marca, καθώς είναι διατεθειμένη να καταβάλλει τη ρήτρα αποδέσμευσης ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ στη Βαλένθια για να δώσει τα «κλειδιά» της ομάδας στον Πέδρο Μαρτίνεθ για τα επόμενα τρία χρόνια!

Η «Βασίλισσα» μετά από μια καταστροφική χρονιά, όπου δεν έφτασε στην κατάκτηση κανενός τίτλου, φαίνεται ότι έχει αποφασίσει να «τελειώσει» τον Σέρτζιο Σκαριόλο, θεωρώντας τον αποκλειστικά υπεύθυνο για την σεζόν που δεν θα θέλει να θυμάται κανένας Μαδριλένος. Μάλιστα, τα προηγούμενα 24ωρα έπεσε στο τραπέζι το όνομα του Δημήτρη Ιτούδη ως ενός από τους βασικούς υποψήφιους για να τον διαδεχθούν.

Ωστόσο, φαίνεται πως η διοίκηση της Ρεάλ είναι αποφασισμένη να κάνει τη μεγάλη κίνηση και να βγάλει από το συμβόλαιο του τον Πέδρο Μαρτίνεθ. Ο Ισπανός τεχνικός που οδήγησε την Βαλένθια στην κατάκτηση του Supercopa και της Liga Endesa, ενώ έφτασε και στο Final Four της Euroleague παίζοντας ένα εξαιρετικό μπάσκετ όλη τη σεζόν έχει ρήτρα αποδέσμευσης ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ και στον ίδιο θα προσφέρει ένα τριετές συμβόλαιο.

Στη Μαδρίτη είναι πλέον ξεκάθαρο πως έχουν πάρει απόφαση να τελειώνουν το συντομότερο με τον Σκαριόλο πληρώνοντας ακόμη και όλο το συμβόλαιο του, ώστε να γυρίσουν σελίδα και να δώσουν τη «μπαγκέτα» στον Πέδρο Μαρτίνεθ, που αυτή τη στιγμή είναι το πιο hot όνομα της προπονητικής στην Ισπανία και ένα από τα ονόματα που επηρέασαν το ευρωπαϊκό μπάσκετ τα τελευταία χρόνια.

Άμεσα αναμένονται οι εξελίξεις, καθώς η Ρεάλ θα προσπαθήσει να τελειώσει τη δουλειά μέσα στα επόμενα 24ωρα, ώστε να προχωρήσει στο σχεδιασμό της νέας χρονιάς.