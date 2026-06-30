Ο Σέιν Λάρκιν αποτελεί κι επίσημα παρελθόν από την Αναντολού Εφές η οποία τον αποχαιρέτησε με ένα συγκινητικό βίντεο και μία ξεχωριστή αφιέρωση.

Η κοινή πορεία του Σέιν Λάρκιν και της Αναντολού Εφές τα τελευταία 8 χρόνια ανήκει πλέον κι επίσημα στο παρελθόν με την τουρκική ομάδα να αποχαιρετά τον παίκτη με τον οποίο πανηγύρισε πολλές επιτυχίες.

Ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του Λάρκιν αναμένεται να είναι η αντίπαλος, Φενέρμπαχτσε, μία απόφαση που όπως είπε και ο ίδιος δεν ήταν καθόλου εύκολη.

Η ανάρτηση

«Όταν ήρθες στην οικογένειά μας το 2018, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πού θα μας οδηγούσε αυτό το ταξίδι. Από την πρώτη κιόλας μέρα, όμως, ήταν ξεκάθαρο ότι δεν είχες έρθει απλώς για να παίξεις μπάσκετ. Ήταν φανερό πως θα κατακτούσες μια πολύ ξεχωριστή θέση στις ζωές όλων μας.

Ονειρευτήκαμε μαζί και στη συνέχεια είδαμε αυτά τα όνειρα να γίνονται πραγματικότητα. Δύο τίτλοι EuroLeague, αμέτρητα τρόπαια, νίκες, ιστορικές εμφανίσεις και, φυσικά, αμέτρητα ρεκόρ...

Σήμερα δεν αποχαιρετούμε απλώς έναν σπουδαίο μπασκετμπολίστα. Αποχαιρετούμε έναν άνθρωπο που αποτέλεσε πρότυπο για αμέτρητα παιδιά και έναν υποδειγματικό αθλητή, ο οποίος θα κατέχει για πάντα μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία του συλλόγου μας.

Σε ευχαριστούμε από καρδιάς για όλα όσα μας χάρισες, Sugar Σέιν!»