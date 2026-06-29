Η Βαλένθια ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Ντάριους Τόμπσον, ο οποίος δεσμεύονταν με δυο ακόμη χρόνια συμβολαίου.

Παρελθόν από τη Βαλένθια αποτελεί ο Ντάριους Τόμπσον (31χρ., 1.93)! Ο Αμερικανός γκαρντ με το ιταλικό διαβατήριο έλυσε τη συνεργασία του με την πρωταθλήτρια Ισπανίας, παρότι δεσμεύονταν με δυο ακόμη χρόνια συμβολαίου.

Με τον Ντάριους Τόμπσον η Βαλένθια έφτασε στο Final Four της Euroleague και κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Liga Endesa (ACB), όμως φαίνεται πως ο παίκτης δεν υπολογίζεται άλλο στα πλάνα του Πέδρο Μαρτίνεθ για τη νέα χρονιά, γι’ αυτό και οι δυο πλευρές συμφώνησαν να χωρίσουν οι δρόμοι τους.

Ο Ντάριους Τόμπσον στην Euroleague με την ισπανική ομάδα σε 44 αναμετρήσεις είχε 9 πόντους μέσο όρο, 1.9 ριμπάουντ, 3.1 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Η ανακοίνωση της Βαλένθια αναφέρει:

«Η Βαλένθια κατέληξε σε συμφωνία με τον Αμερικανό πλέι μέικερ με ιταλικό διαβατήριο, Ντάριους Τόμπσον, για τη λύση των δύο ετών που απομένουν από το συμβόλαιό του με τον σύλλογο. Ως αποτέλεσμα, αποχωρεί από τη Βαλένθια Μπάσκετ, αφού αποτέλεσε μέλος του ρόστερ που εξασφάλισε το πρώτο στην ιστορία του συλλόγου εγχώριο νταμπλ για την πρώτη ομάδα ανδρών, κατακτώντας τόσο τη Liga Endesa όσο και το Super Cup Endesa.

Η Βαλένθια θα ήθελε να ευχαριστήσει τον Τόμπσον για τον επαγγελματισμό, την αφοσίωση και τη σκληρή δουλειά του καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του στον σύλλογο και του εύχεται κάθε επιτυχία τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική του πορεία.

Ο Ντάριους Τόμπσον εντάχθηκε στη Βαλένθια το καλοκαίρι του 2025, προερχόμενος από την Εφές. Συνολικά, πραγματοποίησε 76 εμφανίσεις με την πορτοκαλί φανέλα, σημειώνοντας κατά μέσο όρο 8,2 πόντους ανά αγώνα με ποσοστό ευστοχίας 36,6% στα τρίποντα, μαζί με 1,8 ριμπάουντ, 3,1 ασίστ και μέσο δείκτη απόδοσης (PIR) 8,9».