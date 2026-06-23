Η Ζάλγκιρις ετοιμάζεται να πυροδοτήσει τη... βόμβα στην Ευρώπη, καθώς αναμένεται να υπογράψει τον Γιόνας Βαλαντσιούνας όπως αναφέρει το «BasketNews».

Έπειτα από περισσότερα από 1.000 παιχνίδια στο NBA, ο Γιόνας Βαλαντσιούνας φαίνεται πως βρίσκεται ένα βήμα πριν από τη μεγάλη επιστροφή στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με το BasketNews, ο Λιθουανός ψηλός είναι πολύ κοντά στο να φορέσει τη φανέλα της Ζάλγκιρις, σε μία μεταγραφή που αναμένεται να προκαλέσει αίσθηση στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Ο 33χρονος σέντερ ολοκλήρωσε τη φετινή σεζόν στο NBA αγωνιζόμενος με τους Ντένβερ Νάγκετς, καταγράφοντας 8,7 πόντους, 5,1 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ κατά μέσο όρο σε 65 συμμετοχές. Παράλληλα, σούταρε με 58,2% εντός παιδιάς και 30,8% από τη γραμμή του τριπόντου, συνεχίζοντας να προσφέρει αξιόπιστες λύσεις κοντά στο καλάθι.

Πλέον, όλα δείχνουν ότι ο κύκλος του στο NBA πλησιάζει στο τέλος του, με τη Ζάλγκιρις να ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει μία από τις πιο ηχηρές μεταγραφές στην ιστορία της σύγχρονης EuroLeague. Για τον σύλλογο του Κάουνας, η πιθανή απόκτηση του Βαλαντσιούνας θα αποτελέσει μία τεράστια αγωνιστική και συμβολική κίνηση, καθώς ένας από τους κορυφαίους Λιθουανούς παίκτες των τελευταίων δεκαετιών επιστρέφει στην πατρίδα του.

Το ίδιο ρεπορτάζ την ίδια στιγμή αναφέρει πως η ομάδα βρίσκεται κοντά στους Κάρσεν Έντουαρντς και Στέρλινγκ Μπράουν.