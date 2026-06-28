Ο Τόνι Πάρκερ μίλησε για όλα στην «L’ Equipe», επιβεβαιώνοντας τις μεταγραφές Φρανσίσκο, Τάις και Μπρουκς, την επιθυμία για έναν ευρωπαϊκό τίτλο, αλλά και τον διπλό ρόλο προέδρου-προπονητή.

Ο Τόνι Πάρκερ επέλεξε την «οικογένειά» του, τη Βιλερμπάν, για να αναλάβει την πρώτη του αποστολή ως προπονητής συλλόγου από την επόμενη αγωνιστική περίοδο, στο πλαίσιο ενός ιδιαίτερα φιλόδοξου πρότζεκτ, το οποίο θα υλοποιήσει μαζί με τον πρώην ομοσπονδιακό του προπονητή, Βενσάν Κολέ, επικεφαλής ενός πολυπληθούς τεχνικού επιτελείου.

Ο 44χρονος Γάλλος, ο οποίος ξεκίνησε το Σάββατο (27/6) στην Κωνσταντινούπολη την πρώτη του συμμετοχή σε Παγκόσμιο Κύπελλο ως ομοσπονδιακός προπονητής της εθνικής Γαλλίας U17, θα αναλάβει από την επόμενη σεζόν την τεχνική ηγεσία της Βιλερμπάν. Στον σύλλογο που καθοδηγεί διοικητικά εδώ και δώδεκα χρόνια, θα συνδυάζει πλέον δύο κομβικούς ρόλους: του προέδρου και του προπονητή.

Ο προϋπολογισμός και η μισθολογική δαπάνη που παρουσιάστηκαν πριν από λίγες εβδομάδες στη γαλλική οικονομική επιτροπή ελέγχου (DNCCG) είναι εντυπωσιακά. Συνολικός προϋπολογισμός λειτουργίας σχεδόν 58 εκατομμυρίων ευρώ και καθαρό μπάτζετ μισθών παικτών που αγγίζει τα 20 εκατομμύρια ευρώ!

Ο Τόνι Πάρκερ του οποίου οι ετήσιες απολαβές εκτιμάται ότι μπορεί να πλησιάσουν το 1 εκατομμύριο ευρώ, έχει προσελκύσει σημαντικούς επενδυτές στο εγχείρημά του, μεταξύ των οποίων και η οικογένεια Μπας, πρώην ιδιοκτήτρια των Λος Άντζελες Λέικερς, με φόντο τη μελλοντική ένταξη της ομάδας στο σχεδιαζόμενο πρωτάθλημα NBA Europe.

Με τη στήριξη ενός πολυμελούς επιτελείου, στο οποίο εξέχουσα θέση θα έχει ο πρώην ομοσπονδιακός προπονητής της Γαλλίας, Βενσάν Κολέ, ο Πάρκερ θέλει να επαναφέρει τη Βιλερμπάν στους τίτλους στη Γαλλία, έπειτα από τρεις άκαρπες σεζόν, και να τη φέρει ξανά κοντά στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Αναλυτικά ολόκληρη η συνέντευξη στην L' Equipe:

- Γιατί αποφασίσατε να αναλάβετε την τεχνική ηγεσία της Βιλερμπάν από την επόμενη σεζόν;

«Με το πέρασμα του χρόνου αυτή η επιλογή έγινε απολύτως φυσική. Όταν ξεκίνησα να προετοιμάζομαι για να γίνω προπονητής, το μυαλό μου ήταν κυρίως στο ΝΒΑ. Όμως η αγάπη μου για τη χώρα μου, το γεγονός ότι η Βιλερμπάν είναι σαν παιδί μου, αλλά και η προοπτική της δημιουργίας του NBA Europe, έκαναν το να ξεκινήσω από την ομάδα της καρδιάς μου να μοιάζει ιδανικό.

Η σκέψη ότι μπορώ να κατακτήσω έναν ευρωπαϊκό τίτλο με έναν γαλλικό σύλλογο με συναρπάζει. Όλα άλλαξαν όταν το επενδυτικό fund αποφάσισε να επενδύσει στη Βιλερμπάν. Πλέον έχω τα μέσα για να πραγματοποιήσω το όνειρό μου.

Γαλλικός σύλλογος δεν έχει κατακτήσει ευρωπαϊκό τίτλο από το 1993, ενώ η Βιλερμπάν δεν έχει βρεθεί σε Final Four από το 1997. Είναι μια τεράστια πρόκληση και αυτό ακριβώς με ενθουσιάζει».

- Ποιοι είναι οι όροι του συμβολαίου σας;

«Υπέγραψα συμβόλαιο δύο ετών με δυνατότητα επέκτασης για ακόμη τρία. Ωστόσο, βλέπω τη συνεργασία μου με τη Βιλερμπάν σε πολύ μεγαλύτερο βάθος χρόνου. Δεν έχω συμβόλαιο δέκα ετών, αλλά υπάρχει μια ηθική συμφωνία για δεκαετή συνεργασία.

Θα έχω πολλαπλούς ρόλους! θα παραμείνω μειοψηφικός μέτοχος, πρόεδρος των αγωνιστικών δραστηριοτήτων και παράλληλα προπονητής.

Έχω πραγματικά τη δυνατότητα να χτίσω κάτι που θα έχει διάρκεια. Ένα μεγάλο πρότζεκτ χρειάζεται χρόνο και είμαι τυχερός που έχω δίπλα μου μια ομάδα επενδυτών που το αντιλαμβάνεται αυτό. Είναι κάτι σπάνιο στον επαγγελματικό αθλητισμό».

- Παραμένοντας προπονητής, θα συνεχίσετε να είστε και πρόεδρος της Βιλερμπάν;

«Ναι, θα παραμείνω πρόεδρος. Θα υπάρχει μια διοικητική επιτροπή πάνω από εμένα, στην οποία θα συμμετέχω και εγώ. Όλες οι σημαντικές αποφάσεις θα λαμβάνονται συλλογικά».

- Ουσιαστικά, δηλαδή, διορίσατε εσείς τον εαυτό σας προπονητή;

«Πρέπει να το δείτε όπως έγινε κάποτε με τον Γκρεγκ Πόποβιτς στους Σπερς. Ήταν πρόεδρος των αγωνιστικών δραστηριοτήτων, γενικός διευθυντής και τότε όρισε τον εαυτό του προπονητή. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και εδώ. Η διαφορά είναι ότι ανήκω σε μια ομάδα μετόχων. Συζητήσαμε όλοι μαζί και εκείνοι ενέκριναν την απόφαση».

- Ακούγεται ότι ο μισθός σας θα φτάνει περίπου το ένα εκατομμύριο ευρώ τον χρόνο. Ισχύει;

«Δεν θέλω να μπω σε συζητήσεις για το ύψος του μισθού μου. Καταλαβαίνω την περιέργεια του κόσμου, αλλά προτιμώ να αφήσω τους άλλους να κάνουν τις υποθέσεις τους. Αν τελικά βρουν τις σωστές πληροφορίες, τόσο το καλύτερο για εκείνους. (γελάει)».

- Με προϋπολογισμό άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ και μπάτζετ παικτών 20 εκατομμυρίων, η Βιλερμπάν αλλάζει επίπεδο. Αυτό δεν σας δημιουργεί επιπλέον πίεση;

«Ειλικρινά, δεν αισθάνομαι πίεση. Νιώθω απόλυτη εμπιστοσύνη με τους επενδυτές που βρίσκονται δίπλα μου.

Φυσικά, στον επαγγελματικό αθλητισμό χρειάζονται αποτελέσματα. Όμως εμείς έχουμε ένα πλάνο τριών, πέντε και επτά ετών. Ξέρω ότι θα έχω τον χρόνο που απαιτείται για να εφαρμόσω το σχέδιό μου.

Η μόνη πίεση που αισθάνομαι είναι αυτή που βάζω ο ίδιος στον εαυτό μου. Η εξωτερική πίεση δεν με απασχολεί».

- Αναφέρεται ότι θα έχετε επιτελείο εννέα ατόμων, με επικεφαλής και τον Βενσάν Κολέ.

«Θα έλεγα έξι προπονητές και τρεις ειδικούς στην ατομική εξέλιξη παικτών.

Αποφάσισα να οργανώσω το προπονητικό επιτελείο στα πρότυπα του ΝΒΑ, εμπνευσμένος από όσα έκανε ο Γκρεγκ Πόποβιτς στους Σπερς και ο Μάικ Μπράουν στους Νικς. Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ο Βενσάν Κολέ θα είναι ο υπεύθυνος της επιθετικής λειτουργίας της ομάδας, με βοηθό τον Αντουάν Σεβριέ.

Ο Ντούνια Ίσα θα είναι υπεύθυνος για την άμυνα, με συνεργάτη τον Γκιγιόμ Σοάρες.

Ο Μπράιαν Τζορτζ θα έχει την ευθύνη του παιχνιδιού στον αιφνιδιασμό, με βοηθό τον Όλντ Λο.

Για την ατομική ανάπτυξη των παικτών θα εργάζονται οι Ζοζέφ Γκομίς, Ζορζί Ζοζέφ και Μαρτέν Ντιακιτέ.

Επιπλέον, θα υπάρχει διευθυντής απόδοσης, ο Γιανίς Ιρίντ, ένας ιδιαίτερα σημαντικός ρόλος στο σύστημά μας.

Παράλληλα ενισχύουμε και το διοικητικό κομμάτι, με τους Φλοράν Πιετρίς και Σαρλ Καουντί ως βοηθούς του γενικού διευθυντή, Μισέλ Βεϊρονέ».

- Τι σημαίνει για εσάς η συνεργασία με τον Βενσάν Κολέ;

«Είναι κάτι τεράστιο. Εκείνος έκανε το πρώτο βήμα. Δουλέψαμε μαζί για πολλά χρόνια και γνωρίζω ότι αλληλοσυμπληρωνόμαστε. Είναι προνόμιο και μεγάλη τύχη να έχω τον Βενσάν Κολέ στο πλευρό μου ως άμεσο συνεργάτη. Δεν θα μπορούσα να ονειρευτώ καλύτερο ξεκίνημα και η παρουσία του προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη αξιοπιστία στο πρότζεκτ μου».

- Μεγάλο επιτελείο, μεγάλη ομάδα. Ακούγονται ήδη τα ονόματα των Άρμονι Μπρουκς, Σιλβέν Φρανσίσκο και Ντάνιελ Τάις. Τι μπορείτε να μας πείτε;

«Ήθελα έναν παίκτη-σημαία και ο Σιλβέν Φρανσίσκο ήταν στην κορυφή της λίστας μου. Έχει πραγματικά αυτό το γαλλικό μπασκετικό DNA. Είναι απίστευτο ότι καταφέραμε να τον πείσουμε.

Ο Ντάνιελ Τάις αποτελεί μια σπουδαία μεταγραφή για εμάς. Φέρνει τεράστια εμπειρία και ένας τέτοιος παίκτης αλλάζει εντελώς τις ισορροπίες μέσα στα αποδυτήρια. Με τον Άρμονι Μπρουκς αποκτούμε έναν από τους κορυφαίους γκαρντ της EuroLeague. Έχουμε επίσης ολοκληρώσει τις συμφωνίες με τους Νικ Βάιλερ-Μπαμπ και Μποθ Γκατς».

- Την επόμενη σεζόν θα υπάρξει και οικογενειακή μονομαχία με τη Σολέ του αδελφού σας, Τι Τζέι Πάρκερ, στο γαλλικό πρωτάθλημα.

«Όπως λέει συχνά ο Τι Τζέι, εγώ εισβάλλω πλέον στη δική του περιοχή. Έχουμε ήδη αρχίσει τα πειράγματα μεταξύ μας. Μάλιστα του είπα ότι μπορεί να ξεκουράζω κάποιους παίκτες σε αγώνες του πρωταθλήματος, αλλά απέναντι στη Ροάν δεν πρόκειται να δώσω ανάσες σε κανέναν! (γελάει)».