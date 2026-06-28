Ο Μόουζες Ράιτ δεν ξεχνάει τον Ολυμπιακό και όσα πέρασε στους «ερυθρόλευκους», με τον ίδιο να ανεβάζει φωτογραφία στο Instagram έναν τοίχο που γράφει «Θύρα 7».

Παρότι δεν αγωνίζεται πλέον για τον Ολυμπιακό, ο Μόουζες Ράιτ δεν φαίνεται να ξεχνά την αγάπη του για τους «ερυθρόλευκους».

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός σέντερ βρίσκεται στην Ελλάδα για το «Stoiximan Aegeanball Festival» και ανέβασε μια φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram που φαίνεται ένας τοίχος που γράφει «Θύρα 7».