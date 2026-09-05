Ο Παναγιώτης Ραμαντάνης μίλησε στο «Gazz Floor» για την εικόνα των νέων αποκτημάτων του Ολυμπιακού κόντρα στη Φενέρ, αλλά και το τι ισχύει με τον Πάπας και τον Ντάνστον.

Στο «Gazz Floor» της Παρασκευής (04/09), ο Παναγιώτης Ραμαντάνης, ρεπόρτερ του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, στο gazzetta.gr. Ανάμεσα στα όσα είπε μετά το Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε, σχολίασε τα νέα αποκτήματα των «ερυθρόλευκων».

Ανέφερε το ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα και πως ο ΜακΙντάιρ και ο Εντιάι, χρειάζονται ακόμα χρόνο για να δείξουν τα όσα μπορούν να προσφέρουν στην ομάδα.

Από την άλλη, μίλησε για τους Μπράιαν Ντάνστον και Τζορτζ Πάπας, που βοηθάνε τον Ολυμπιακό στην προετοιμασία και είπε πως ο Πάπας, θα μπορούσε να γίνει παίκτης του Ολυμπιακού, άμα φύγει από την ομάδα ο Λαρεντζάκης και πάει στην ΑΕΚ.

Όσον αφορά τις μεταγραφές, είπε ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, το μόνο που ενδεχομένως να κάνει, είναι η κίνηση με τον Πάπας.