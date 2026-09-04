Δείτε πώς επικράτησε ο Ολυμπιακός της Φενέρμπαχτσε στο πρώτο παιχνίδι για το τουρνουά της Κρήτης.

Έχοντας ως κορυφαίους τους Εβάν Φουρνιέ και Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο Ολυμπιακός κατάφερε να «λυγίσει» την αντίσταση της Φενέρμπαχτσε, σ' ένα... άτυπο remake του περσινού ημιτελικού.

Ο Γάλλος γκαρντ είχε 19 πόντους σε 25 λεπτά συμμετοχής γεμίζοντας την στατιστική του με 5/8 δίποντα, 3/10 τρίποντα, 2 κλεψίματα και 1 λάθος.

Αντίστοιχα ο Ντόρσεϊ αγωνίστηκε για 23 λεπτά και μέτρησε 15 πόντους με 0/4 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 6/6 βολές, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 3 κλεψίματα.