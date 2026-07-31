Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Γαλλία η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για τον Αλγερινό μέσο, Ακράμ Μπουράς.

Η ΑΕΚ πέρα από την υπόθεση του Φίλιπ Κόστιτς είναι ενεργή στην αγορά και για τον δεύτερο χαφ που έχει προαναγγείλει ο Μάρκο Νίκολιτς, μετά τη μεταγραφή - ρεκόρ του Λόβρο Μάγερ. Από τη Γαλλία οι Πρωταθλητές Ελλάδας «συνδέονται» με τον Ακράμ Μπουλάς.

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος του France Football, Ναμπίλ Τζελίτ, ο Δικέφαλος και η Βασιλεία ενδιαφέρονται για τον αριστεροπόδαρο μέσο ο οποίος ανήκει στη Λέφσκι Σόφιας και δεσμεύεται με συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2028.

Ο 24χρονος χαφ έχει αγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο στη χώρα του με Σετίφ και Αλζέ, ενώ το καλοκαίρι του 2025 η Λέφσκι Σόφιας επένδυσε περίπου 350.000 ευρώ για να τον φέρει στην Ευρώπη.

Προέρχεται από σεζόν με 24 εμφανίσεις και προσέφερε στην πορεία των Βούλγαρων για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Είναι σε φουλ αγωνιστικό ρυθμό, καθώς έχει ήδη πέντε εμφανίσεις σε επίσημα ματς, εκ των οποίων οι τρεις στα προκριματικά του Champions League, κάτι που σημαίνει πως δεν μπορεί να αγωνιστεί με άλλη ομάδα σε διοργάνωση της UEFA, πριν τη League Phase.