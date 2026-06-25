Η Χάποελ Τελ Αβίβ μέσω ανακοίνωσης ενημέρωσε πως η έδρα της για παιχνίδια της EuroLeague τη σεζόν 2026-27 θα είναι στη Βουλγαρία σε περίπτωση που δεν μπορεί να είναι το Ισραήλ.

Μέσω ανακοίνωσης η Χάποελ Τελ Αβίβ ξεκαθάρισε ποια έδρα θα χρησιμοποιήσει, σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η παρουσία της στο Ισραήλ.

Αναλυτικά τόνισε πως δήλωσε το γήπεδο «Arena 8888» στη Σόφια να δίνει τους εντός έδρας αγώνες της στη EuroLeague, σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η διεξαγωγή τους στο Ισραήλ.

Τόνισε επίσης πως ο σύλλογος αποφάσισε πως την προσεχή αγωνιστική σεζόν, παίκτες, προπονητικό επιελείο και εργαζόμενοι θα διαμένουν στο Ισραήλ καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η μπασκετική ομάδα Χάποελ Τελ Αβίβ ενημερώνει ότι, ενόψει της σεζόν της Ευρωλίγκας 2026/27, αποφασίστηκε να δηλωθεί η Arena 8888 στη Σόφια της Βουλγαρίας ως η εναλλακτική έδρα της ομάδας για τους αγώνες της Ευρωλίγκας, σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η διεξαγωγή τους στο Ισραήλ.

Ωστόσο, και σε αντίθεση με την προηγούμενη σεζόν, κατά την οποία η ομάδα λειτούργησε για μεγάλα χρονικά διαστήματα εκτός Ισραήλ, ο σύλλογος αποφάσισε ότι κατά την προσεχή αγωνιστική περίοδο το σύνολο της δραστηριότητάς του θα έχει ως βάση το Ισραήλ. Οι παίκτες της ομάδας, το προπονητικό επιτελείο και όλοι οι εργαζόμενοι του οργανισμού θα διαμένουν στο Ισραήλ καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, θα πραγματοποιούν τις προπονήσεις τους στο Τελ Αβίβ και θα διαχειρίζονται την καθημερινή τους λειτουργία από τη χώρα.

Τονίζεται ότι η σαφής και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα του συλλόγου είναι να φιλοξενήσει τους εντός έδρας αγώνες του στο Τελ Αβίβ, μπροστά στους φιλάθλους της ομάδας. Παρ’ όλα αυτά, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση ασφαλείας και τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, ο σύλλογος οφείλει να προετοιμαστεί και για μια εναλλακτική λύση, η οποία θα διασφαλίσει τη συνεχή συμμετοχή του στην EuroLeague, εφόσον δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή των αγώνων στο Ισραήλ».