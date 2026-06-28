Η Κανέλλα Χρυσονίδου έφυγε από τη ζωή, μετά από σκληρή μάχη, βυθίζοντας σε θλίψη την οικογένεια του Ολυμπιακού, στον οποίο εργαζόταν τα τελευταία 28 χρόνια!

Πένθος στην οικογένεια της ΚΑΕ Ολυμπιακός, μετά τον χαμό της Κανέλλας Χρυσονίδου.

Η Κανέλλα Χρυσονίδου αποτελούσε επί 28 συναπτά έτη μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού, καθώς από το 1998 εργαζόταν στον σύλλογο, τον οποίο η ίδια αγαπούσε και από τον οποίο έλαβε αγάπη μέχρι και την τελευταία στιγμή.

Αρχικά η Κανέλλα Χρυσονίδου εργαζόταν στην υποστήριξη των πωλήσεων διαρκείας του τμήματος και στη συνέχεια στο Τμήμα Διαχείρισης Εισιτηρίων και στην Γραμματειακή Υποστήριξη, μέχρι και το 2010, όταν και ανέλαβε Υπεύθυνη της Διεύθυνσης εισιτηρίων του Ολυμπιακού.

Άπαντες στον Ολυμπιακό είχαν έναν καλό λόγο να πουν για την Κανέλλα Χρυσονίδου, η οποία έδωσε σκληρή και άνιση μάχη το τελευταίο διάστημα, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα, τον Χρήστο Μπαφέ, αλλά και τον Κώστα Παπανικολάου να της αφιερώνουν τους τίτλους της EuroLeague και του πρωταθλήματος, θέλοντας να της δώσουν δύναμη στον αγώνα που έδινε.

Αναλυτικά το βιογραφικό της Κανέλας Χρυσονίδου, όπως αναγράφεται στο site της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Eργάζεται στην Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ από το 1998 αρχικά στην υποστήριξη των πωλήσεων διαρκείας του τμήματος και στη συνέχεια στο Τμήμα Διαχείρισης Εισιτηρίων και στην Γραμματειακή Υποστήριξη της Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.

Από το 2010 είναι Υπεύθυνη της Δ/νσης Εισιτηρίων της Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.

Έχει σπουδάσει Δημόσιες Σχέσεις».