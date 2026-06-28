Η Κανέλλα Χρυσονίδου έφυγε από τη ζωή μετά από μεγάλη μάχη, με την ΚΑΕ Ολυμπιακός να την αποχαιρετά με μια συγκινητική ανακοίνωση. Εμείς ας θυμηθούμε τα όσα είχαν πει για εκείνη οι Γιώργος Μπαρτζώκας, Κώστας Παπανικολάου και Χρήστος Μπαφές.

Η Κανέλλα Χρυσονίδου, η οποία δεν είναι πλέον μαζί μας, καθώς έφυγε από τη ζωή μετά από μεγάλη μάχη, δεν ήταν απλά μια υπάλληλος της ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Όσοι την γνώριζαν και συνεργάστηκαν μαζί της είχαν μια καλή κουβέντα να πούνε, με την ομάδα να μην την ξεχνά και να είναι δίπλα της στην άνιση μάχη που έδωσε.

Μετά την κατάκτηση της EuroLeague ο Κώστας Παπανικολάου, μιλώντας στην κάμερα της NOVA είχε αναφέρει πως «Αυτό είναι για σένα Κανέλα μας, ξέρουμε ότι δίνεις τη δική σου μάχη, ξέρουμε ότι μας παρακολουθείς, είναι για σένα», θέλοντας να της δώσει κουράγιο στην δύσκολη στιγμή της.

Το ίδιο έκανε και ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο οποίος στην συνέντευξη Τύπου μετά τον τελικό ανέφερε ότι «Θέλω να αφιερώσω την κούπα σε ένα αγαπημένο άνθρωπο μας, την Κανέλλα, ενός μέλος του συλλόγου πολύ σημαντικού, που είναι ένας πολύ δυνατός άνθρωπος και να της ευχηθούμε να είναι καλά».

Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού δεν την ξέχασαν ούτε και μετά το πρωτάθλημα, με τον Χρήστο Μπαφέ, μιλώντας στο Gazz Floor by Novibet, να στέλνει κι εκείνος το μήνυμά του στην πολυαγαπημένη Κανέλλα.

«Με την ευκαιρία, θέλω αυτόν τον τίτλο και την Ευρωλίγκα να τα αφιερώσω στην Κανέλλα μας. Είναι ο πρώτος άνθρωπος που συνάντησα στον Ολυμπιακό και δίνει τη δική της μάχη», ειχε πει ο Χρήστος Μπαφές, ο Αθλητικός Διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Από τα παραπάνω καταλαβαίνουμε όλοι το πόσο αγαπητή ήταν η Κανέλλα Χρυσονίδου, αλλά και το πόσο μεγάλο είναι το κενό που αφήνει στην οικογένεια της ΚΑΕ Ολυμπιακός και στην καρδιές όλων των δικών της ανθρώπων...