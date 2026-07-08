Σε προχωρημένες επαφές με τον Μπρούνο Φερνάντο φαίνεται πως είναι η Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ έχει ξεκινήσει τον σχεδιασμό της για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Μετά την ανανέωση του Μπρίσετ και το deal με τον Μαντάρ, η ομάδα από το Ισραήλ, φαίνεται πως είναι σε προχωρημένες επαφές με τον Μπρούνο Φερνάντο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «One» από το Ισραήλ, προσφέρει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο στον ψηλό της Παρτίζαν. Συγκεκριμένα, το ρεπορτάζ αναφέρει ότι η πρόταση είναι για διετές συμβόλαιο, με τις ετήσιες απολαβές να φτάνουν τα 2.1 εκατ. ευρώ.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο Φερνάντο είχε μέσο όρο 7.8 πόντους και 4.3 ριμπάουντ ανά 17.3 λεπτά συμμετοχής στη EuroLeague.