Μακάμπι Τελ Αβίβ: Ανανέωσε για άλλα δύο χρόνια ο Ντιμπαρτολομέο
Η Μακάμπι Τελ Αβίβ, προχώρησε σε μία ακόμη ανανέωση παίκτη. Αυτή τη φορά, πρόκειται για τον αρχηγό της ομάδας, τον Τζον Ντιμπαρτολομέο. Ο 35χρονος ανανέωσε για δύο χρόνια το συμβόλαιό του και γράφει ιστορία.
Ο Ντιμπαρτολομέο, θα γίνει ο αρχηγός της Μακάμπι, που βρίσκεται τα περισσότερα χρόνια στον σύλλογο.
Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, είχε μέσο όρο 4 πόντους και 1.9 ριμπάουντ ανά 14.3 λεπτά συμμετοχής στη EuroLeague.
Η ανακοίνωση της Μακάμπι
«Υπάρχουν σπουδαίοι παίκτες. Υπάρχουν παίκτες της Μακάμπι. Υπάρχουν είδωλα. Ο τύπος που φοράει τη φανέλα με τον αριθμό 12, για παράδειγμα. Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ανανέωσε με τον Τζον Ντιμπαρτολομέο για τα επόμενα δύο χρόνια.
Ο ξέφρενος γκαρντ, ένας παίκτης που είναι πάντα αφοσιωμένος, δουλεύει σκληρά στην άμυνα και πάντα χρησιμεύει ως πρότυπο, θα γίνει ο παίκτης με τα περισσότερα χρόνια ως αρχηγός της Μακάμπι. Ο ΝτιΜπαρτολομέο διορίστηκε στη θέση τον Ιανουάριο του 2018 και τώρα ξεπερνά το ρεκόρ του Ντόρον Γκεμάτσι, το οποίο ήταν 8 χρόνια».
כל הפרטים >> https://t.co/WwBRNamrbZ pic.twitter.com/NUMALtvaNM— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabiTLVBC) July 8, 2026
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