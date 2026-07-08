Ο Τζον Ντιμπαρτολομέο ανανέωσε για δύο χρόνια με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και γράφει ιστορία.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ, προχώρησε σε μία ακόμη ανανέωση παίκτη. Αυτή τη φορά, πρόκειται για τον αρχηγό της ομάδας, τον Τζον Ντιμπαρτολομέο. Ο 35χρονος ανανέωσε για δύο χρόνια το συμβόλαιό του και γράφει ιστορία.

Ο Ντιμπαρτολομέο, θα γίνει ο αρχηγός της Μακάμπι, που βρίσκεται τα περισσότερα χρόνια στον σύλλογο.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, είχε μέσο όρο 4 πόντους και 1.9 ριμπάουντ ανά 14.3 λεπτά συμμετοχής στη EuroLeague.

Η ανακοίνωση της Μακάμπι

«Υπάρχουν σπουδαίοι παίκτες. Υπάρχουν παίκτες της Μακάμπι. Υπάρχουν είδωλα. Ο τύπος που φοράει τη φανέλα με τον αριθμό 12, για παράδειγμα. Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ανανέωσε με τον Τζον Ντιμπαρτολομέο για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο ξέφρενος γκαρντ, ένας παίκτης που είναι πάντα αφοσιωμένος, δουλεύει σκληρά στην άμυνα και πάντα χρησιμεύει ως πρότυπο, θα γίνει ο παίκτης με τα περισσότερα χρόνια ως αρχηγός της Μακάμπι. Ο ΝτιΜπαρτολομέο διορίστηκε στη θέση τον Ιανουάριο του 2018 και τώρα ξεπερνά το ρεκόρ του Ντόρον Γκεμάτσι, το οποίο ήταν 8 χρόνια».