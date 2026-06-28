Πρίντεζης στο Gazzetta για τη EuroLeague του Ολυμπιακού: «Τι μου έκαναν εκεί... Το έζησα ξανά σαν παίκτης!»

Δείτε τις δηλώσεις του Γιώργου Πρίντεζη στην κάμερα του Gazzetta γύρω από το Stoiximan AegeanBall Festival και τα τεκτενώμενα στο ελληνικό μπάσκετ.

Για ακόμα μια χρονιά, η Σύρος έγινε η πρωτεύουσα του ελληνικού 3X3! Από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου, το 8ο Stoiximan AegeanBall Festival μεταμόρφωσε την ιστορική Πλατεία Μιαούλη σε ένα εντυπωσιακό open-air γήπεδο, γεμάτο ρυθμό, πάθος και μπασκετική δράση.

Πίσω από αυτή τη μεγάλη γιορτή βρίσκεται, όπως πάντα, ο Γιώργος Πρίντεζης. Ο εμβληματικός σταρ του μπάσκετ στηρίζει έμπρακτα τον τόπο του, συγκεντρώνοντας στο νησί κορυφαία ονόματα του αθλητισμού και χιλιάδες φιλάθλους που ανανεώνουν κάθε χρόνο το ραντεβού τους με το κορυφαίο μπασκετικό event του καλοκαιριού.

Ο θρύλος του Ολυμπιακού και ο οικοδεσπότης της διοργάνωσης μίλησε στην κάμερα του Gazzetta για τη σημασία αυτού του event, ενώ δεν έχασε την ευκαιρία να σχολιάσει τις εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ.

Αναλυτικά

Για το τι ξεχωρίζει στο τουρνουά: «Ο κόσμος βλέπει το συγκεκριμένο διήμερο και είναι λογικό να πέφτουν τα φώτα όλα όταν έρχονται παίκτες, αλλά έρχονται και πολλά παιδάκια με γονείς και παίζουν και οι ίδιοι. Έρχονται απ' όλη την Ελλάδα και αυτό που με κάνει χαρούμενο είναι ότι φέτος είχαμε 700 συμμετοχές. Μακάρι να μπορούσαμε να χωρέσουμε κι άλλους. Εμένα μου δίνεται η δυνατότητα να επιστρέψω κάτι που έχω πάρει από το μπάσκετ, αλλά γενικότερα βοηθάει να στραφεί ακόμα περισσότερος κόσμος στον αθλητισμό».

Για τη συμμετοχή τόσων διαφορετικών ανθρώπων: «Τα Σάββατα έχουμε επιλέξει να κάνουμε το παιχνίδι λίγο πιο... φεστιβάλ και μεγαλύτερης κοινωνικής αποδοχής και την Κυριακή είναι ένα παιχνίδι μόνο μπάσκετ. Είναι περασμένες 11 το βράδυ και έχει η Πλατεία δύο χιλιάδες κόσμο. Για μένα αυτό είναι κάτι που δείχνει ότι το γουστάρει και κάνει κι εμένα πολύ χαρούμενο».

Για την εξέλιξη στο ελληνικό μπάσκετ: «Η εξέλιξη του ελληνικού μπάσκετ είναι πολύ ελπιδοφόρα και παρόλο που έχει ξαναγίνει στο παρελθόν, απλά δεν είχε διάρκεια, ξεχωρα από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό μιλάμε για ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρη. Πιστεύω ότι αυτή τη φορά θα έχει διάρκεια. Υπάρχουν διοικήσεις που δείχνουν ότι αγαπάνε την ομάδα και θέλουν να προσπαθήσουν να κάνουν κάτι καλό. Πάρα πολλά χρόνια το μπάσκετ περίμενε κάτι τέτοιο, μακάρι να λειτουργήσει και να δούμε ακόμα περισσότερα ντέρμπι».

Για τον τρόπο που έζησε την κατάκτηση της EuroLeague με τον Ολυμπιακό: «Τι μου έκαναν εκεί πέρα... Δεν το ήξερα ότι θα καθόμουν εκεί! Το ξαναέζησα σαν παίκτης. Πολύ περίεργο συναίσθημα. Το έζησα σαν να ήμουν παίκτης και είχε ωραία κατάληξη».