Στο φινάλε της αναμέτρησης του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό, ο κόσμος του γηπέδου φώναζε υβριστικά συνθήματα κατά του Γιώργου Μπαρτζώκα με τον Έλληνα τεχνικό να χειροκροτά ειρωνικά.

Ο Ολυμπιακός παρά το νωχελικό ξεκίνημα κατάφερε να επικρατήσει εύκολα του Ηρακλή στο «Ιβανώφειο» παίρνοντας το διπλό με 78-68.

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης της πρώτης αγωνιστικής της πρεμιέρας της GBL, οι οπαδοί του Ηρακλή ξεκίνησαν να φωνάζουν υβριστικά συνθήματα κατά του Γιώργου Μπαρτζώκα με τον προπονητή των Πειραιωτών να τους κάνει «χεράκι» και να χειροκροτά ειρωνικά.

Αυτή η κατάσταση ξεκίνησε, όμως, πριν το φινάλε και συγκεκριμένα από το 56-76 και μετά, όταν ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε δύο-τρεις παρατηρήσεις στους παίκτες του, καθώς θεωρούσε ότι είχαν παρατήσει το παιχνίδι. Ο προπονητής του Ολυμπιακού εκνευρίστηκε και, στα 32'' πριν από το τέλος, πήρε τάιμ άουτ, με τις αποδοκιμασίες και τις ύβρεις από την εξέδρα να ξεκινούν από εκείνο το σημείο. Στο τάιμ άουτ ο Μπαρτζώκας δεν πήρε το πινακάκι, αλλά είπε δύο κουβέντες στους παίκτες του και αποχώρησε.