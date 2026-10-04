Μπαρτζώκας: «Το αυριανό ρεπό και το ματς την Παρασκευή είναι σαν... διακοπές»

Διαβάστε τις δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη.

Ο Ολυμπιακός έβγαλε αντίδραση μετά την ήττα στην Μπολόνια και ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του στην Greek Basketball League, καθώς έφυγε με το διπλό από την έδρα του Ηρακλή (78-68).

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του μετά το φινάλε αναφέρθηκε στην κόπωση των ημερών και μίλησε για την επιστροφή του Νίκολα Μιλουτίνοφ στη δράση.

Αναλυτικά

«Το ζητούμενο είναι να κερδίσουμε. Έχουμε ένα βαρύ πρόγραμμα και το αυριανό ρεπό και το ότι παίζουμε την Παρασκευή μοιάζουν με διακοπές. Τα έξι παιχνίδια σε εννέα μέρες, μακριά από το γήπεδό μας, μας κάνουν να δείχνουμε σημάδια κόπωσης, και πνευματικής και σωματικής, αλλά και απουσίας κινήτρου.

Ιδιαίτερα δύσκολο εδώ, με χαμηλοτάβανο γήπεδο, φανατισμό, πάρα πολλή ζέστη και καπνό. Δεν είναι εύκολο παιχνίδι. Στο πρώτο παιχνίδι δεν ήμασταν καλοί, είχαμε την ευχέρεια να κλείσουμε με μεγαλύτερη διαφορά το παιχνίδι. Ο Ηρακλής πάλεψε, μην έχοντας τίποτα να χάσει, και έχασε με τιμητική διαφορά».

Για την προσαρμογή των νέων παικτών: «Σίγουρα το ότι έχουμε ενισχυθεί αποδεικνύεται στην πράξη. Το καλό είναι ότι κερδίσαμε τον πρώτο τίτλο της χρονιάς. Σίγουρα έχουμε πάρει καλούς και ποιοτικούς παίκτες, αλλά είναι διαφορετικό να παίζεις όπως παίζουμε κι άλλο να επιβάλλεις την παρουσία σου με το ταλέντο σου.

Θετικό ότι γύρισε ο Μιλουτίνοφ και περιμένουμε και τους άλλους παίκτες, με τον Μόντερερ που ήταν άρρωστος και περιμένουμε να επιστρέψει».