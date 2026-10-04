Ηρακλής - Ολυμπιακός 68-78: Τα highlights του αγώνα
Ο Ολυμπιακός κατάφερε να ξεκινήσει ιδανικά τις υποχρεώσεις του στην Greek Basketball League. Οι πρωταθλητές φιλοξενήθηκαν από τον Ηρακλή στο «Ιβανώφειο» και πήραν το διπλό με 78-68.
Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ στην επιστροφή του στη δράση ήταν πολύ καλός, ενώ ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ ξεχώρισε, φτάνοντας μία «ανάσα» από το double-double. Από πλευράς γηπεδούχων, τη διαφορά την έκανε ο Τζέιλεν Λεκιού.
Ένα εξαιρετικό παιχνίδι στο «Ιβανώφειο», το οποίο ήταν κατάμεστο.
Δείτε τις καλύτερες φάσεις του αγώνα
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