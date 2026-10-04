Δείτε τις φάσεις που ξεχώρισαν από τη νίκη του Ολυμπιακού στην έδρα του Ηρακλή για την πρώτη αγωνιστική της GBL.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να ξεκινήσει ιδανικά τις υποχρεώσεις του στην Greek Basketball League. Οι πρωταθλητές φιλοξενήθηκαν από τον Ηρακλή στο «Ιβανώφειο» και πήραν το διπλό με 78-68.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ στην επιστροφή του στη δράση ήταν πολύ καλός, ενώ ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ ξεχώρισε, φτάνοντας μία «ανάσα» από το double-double. Από πλευράς γηπεδούχων, τη διαφορά την έκανε ο Τζέιλεν Λεκιού.

Ένα εξαιρετικό παιχνίδι στο «Ιβανώφειο», το οποίο ήταν κατάμεστο.