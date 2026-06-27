Κωστούλας στο Gazzetta:«Έζησα την κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό σαν να ήμουν σπίτι μου!»

Δείτε τις δηλώσεις του Μπάμπη Κωστούλα στο Gazzetta στο πλαίσιο του Stoiximan AegeanBall Festival, όπου εξήγησε την καλή σχέση που έχει με το μπάσκετ.

Η μεγαλύτερη γιορτή του 3X3 μπάσκετ στην Ελλάδα, το Stoiximan AegeanBall Festival, επέστρεψε δυναμικά στη Σύρο το διήμερο 26 έως τις 28 Ιουνίου 2026, όπου η ιστορική Πλατεία Μιαούλη μεταμορφώθηκε στο απόλυτο μπασκετικό σημείο συνάντησης.

Φυσικά πίσω από όλη αυτή τη συνάντηση ανθρώπων από τον χώρο του αθλητισμού βρίσκεται ο Γιώργος Πρίντεζης, ο οποίος για ακόμα μία χρονιά μεταμορφώνει το αγαπημένο του νησί προσελκύοντας χιλιάδες κόσμο που αγαπούν το μπάσκετ.

Ανάμεσα στους συμμετέχοντες βρέθηκε και ο Μπάμπης Κωστούλας, ο Έλληνας επιθετικός που αγωνίζεται στην Μπράιτον στο πλαίσιο της Premier League και διαπρέπει. Ο 19χρονος ποδοσφαιριστής δοκίμασε τις ικανότητές του στο μπάσκετ και ξεχώρισε κερδίζοντας και τον διαγωνισμό δεξιοτήτων.

Για το γεγονός ότι το... γύρισε στο μπάσκετ: «Να σου πω την αλήθεια, μ' αρέσει αρκετά. Βλέπω, όπως έχω ξαναπεί, πολλά παιχνίδια μπάσκετ. Και αν και παίζω ποδόσφαιρο, στην προπόνηση έχουμε μια μπασκέτα και τα βαράω τα σουτάκια μου».

Για τον ποιον πιστεύει ότι θα μπορούσε να νικήσει σε ένα μονάκι: «Στα ίσα που μπορώ; Κανέναν![γέλια]»

Για το αν παρακολουθεί τη EuroLeague και για το πώς έζησε την κατάκτηση του Ολυμπιακού: «Ναι παρακολουθώ. Το έζησα πάρα πολύ έντονα, είμαι πολύ χαρούμενος. Δεν μπόρεσα να βρίσκομαι εκεί πέρα, αλλά ήμουνα στο Μπράιτον και ήταν σαν να ήμουνα εδώ, στο σπίτι μου».

Για τους δικούς του στόχους ενόψει της νέας σεζόν: «Να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα και να δουλεύω σκληρά για να βελτιώνομαι. Αυτό».