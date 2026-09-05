Η Πο Ορτέζ επιβλήθηκε της Βιλερμπάν με 83-73 σε φιλική αναμέτρηση με τον Τόνι Πάρκερ να ξεκινά με ήττα στο ανεπίσημο ντεμπούτο του στον πάγκο της ASVEL.

Με ήττα ξεκίνησε ο Τόνι Πάρκερ στην άκρη του πάγκου της Βιλερμπάν! Η ομάδα της Λιόν έφθασε σε σημείο να προηγείται ακόμα και με 16 πόντους αλλά απώλεσε τη διαφορά και ηττήθηκε με 83-73.

Για το σύνολο του «TP» κορυφαίος ήταν ο Έντουιν Τζάκσον με 17 πόντους και 5/6 τρίποντα, όντας «καυτός» από τα 6.75. Ο πρώην NBAer Πάτι Μιλς πρόσθεσε άλλους 13 πόντους με 3/8 τρίποντα στα 18 λεπτά που αγωνίστηκε και 11 πόντους σκόραρε ο πρώην παίκτης της Μπαρτσελόνα, Μάιλς Κέιλ.

Εντός της εβδομάδας, οι Τζέι Κράουντερ και Τάι Τάι Ουάσιγκτον αναμένεται να ενσωματωθούν και να πιάσουν... δουλειά με τη Βιλερμπάν ενόψει της απαιτητικής σεζόν σε Γαλλία και Ευρωλίγκα.

Τα δεκάλεπτα: 15-25, 41-44, 68-57, 83-73