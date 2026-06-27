Νέος προπονητής της Βιλερμπάν είναι με κάθε επισημότητα ο Τόνι Πάρκερ, όπως ενημέρωσε η διοίκηση του γαλλικού συλλόγου.

Με τον Τόνι Πάρκερ στην άκρη του πάγκου θα πορευτεί τη φετινή σεζόν η Βιλερμπάν. Η διοίκηση της γαλλικής ομάδας ανακοίνωσε επίσημα τη συμφωνία με τον άλλοτε σούπερ σταρ του ΝΒΑ που δοκιμάζει πλέον τις προπονητικές του ικανότητες στην ομάδα της Λυών, η οποία πραγματοποιεί μια πολύ μεγάλη επένδυση.

Η Βιλερμπάν προχωράει μια σημαντική επένδυση πολλών εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και τη Euroleague τα επόμενα χρόνια και ο Τόνι Πάρκερ είναι εκείνος που αναλαμβάνει το συγκεκριμένο πρότζεκτ μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου.

Η επίσημη ανακοίνωση της γαλλικής ομάδας αναφέρει:

«Η Βιλερμπάν ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της, ανακοινώνοντας τον διορισμό του Τόνι Πάρκερ ως προπονητή της επαγγελματικής ομάδας.

Πέρα από την απλή ανάληψη των καθηκόντων, η απόφαση αυτή σηματοδοτεί την έναρξη μιας σημαντικής φάσης στην καριέρα του τετραπλού πρωταθλητή του ΝΒΑ και αποτελεί το εναρκτήριο σημείο ενός σχεδίου που αποσκοπεί στον επαναπροσδιορισμό των φιλοδοξιών του συλλόγου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο διορισμός αυτός αποτελεί το πρώτο βήμα σε ένα σημαντικό αναπτυξιακό σχέδιο που έχει σχεδιαστεί για να οδηγήσει την Βιλερμπάν σε μια νέα εποχή. Ο στόχος είναι σαφής και σκόπιμος: να χτιστεί σήμερα ένας σύλλογος ικανός να ανταγωνιστεί αύριο τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς οργανισμούς και να εδραιωθεί ως ηγετική δύναμη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Σε ένα περιβάλλον όπου οι αθλητικές, οικονομικές και δομικές απαιτήσεις αυξάνονται συνεχώς, η Βιλερμπάν επιλέγει τη μεταμόρφωση, με στόχο να επιταχύνει την ανάπτυξή της σε όλα τα επίπεδα: αθλητικό, προπονητικό, ελκυστικότητας και απόδοσης».

Ο ίδιος ανέφερε: «Νιώθω τεράστια υπερηφάνεια που αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη σε αυτόν τον θρυλικό σύλλογο. Η επιστροφή στο γήπεδο κάθε μέρα, το να ξαναζήσω την αδρεναλίνη των αγώνων και να καθοδηγήσω μια ομάδα στην εξέλιξή της είναι προκλήσεις που με παρακινούν βαθιά.

Το πάθος μου για το παιχνίδι παραμένει αμείωτο και, μαζί με όλο το επιτελείο μου, θα εργαστούμε ακούραστα για να εδραιώσουμε μια διάχυτη κουλτούρα νίκης, με στόχο να χτίσουμε ένα φιλόδοξο μέλλον.

Αυτή είναι η αρχή ενός νέου κεφαλαίου, το πρώτο λιθαράκι ενός μεγάλης κλίμακας αναπτυξιακού έργου που θέλουμε να χτίσουμε μακροπρόθεσμα. Αυτή η νέα δυναμική πρέπει να εδραιωθεί σταθερά, ώστε να μπορούμε να εκπροσωπούμε με υπερηφάνεια τη Βιλερμπάν, τη Λυών και το γαλλικό μπάσκετ».