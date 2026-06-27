Ο ατζέντης του Κώστα Παπανικολάου, Γιώργος Σφαιρόπουλος, με δήλωσή του, επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ του Gazzetta σχετικά με το ραντεβού του παίκτη με τον Ολυμπιακό.

Το Σάββατο (27/6) διαβάσατε στο Gazzetta πως η πλευρά του Κώστα Παπανικολάου θα έχει ραντεβού με την ΚΑΕ Ολυμπιακός μέσα στην εβδομάδα, ρεπορτάζ που επιβεβαιώθηκε από δήλωση του ίδιου του ατζέντη του αρχηγού των Πειραιωτών.

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Σφαιρόπουλος ανέφερε ότι «Σε σχέση με σημερινά άρθρα σε διάφορα μέσα, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι δεν έχει γίνει καμία οικονομική πρόταση στον Παπανικολάου από τον Ολυμπιακό και ότι η πρώτη συνάντηση - έναρξη των συζητήσεων μεταξύ των δύο πλευρών θα γίνει μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα με τον αμοιβαίο σεβασμό που υπάρχει μεταξύ τους».

Με αυτό τον τρόπο ο γνωστός ατζέντης επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ του Gazzetta αναφορικά με το ραντεβού που θα υπάρξει την ερχόμενη εβδομάδα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την πλευρά του Κώστα Παπανικολάου, προκειμένου να συζητήσουν το κοινό τους μέλλον.

Από εκεί και πέρα, εμείς εμμένουμε στο αρχικό ρεπορτάζ αναφορικά με την αρχική πρόταση που θα λάβει ο Κώστας Παπανικολάου, που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα ανέρχεται στις 400 χιλιάδες ευρώ, νούμερο που σίγουρα θα αλλάξει προς τα πάνω, μετά από τις διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών.