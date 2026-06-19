Βιλερμπάν: Ο Μπρουκς επιβεβαίωσε την μεταγραφή του στην ομάδα
Ο Αρμόνι Μπρουκς πανηγύρισε την κατάκτηση του ιταλικού πρωταθλήματος μαζί με την Αρμάνι Μιλάνο και λίγο μετά αποχαιρέτησε την ομάδα.
Όπως ήταν ήδη γνωστό, ο 28χρονος γκαρντ έχει επιλέξει ως επόμενο σταθμό στην καριέρα του τη Βιλερμπάν, γεγονός που επιβεβαίωσε και κατά τη συνέντευξη Τύπου όταν δήλωσε: «Το επόμενό μου βήμα είναι η Λυών».
Τη φετινή σεζόν στην Euroleague ο Άρμονι Μπρουκς είχε 13.1 πόντους μέσο όρο, 3.5 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Η άφιξή του στη Λυών σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής για τη Βιλερμπάν, που ετοιμάζεται να κάνει μια επανεκκίνηση.
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