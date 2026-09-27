Δύο μέρες μετά τη νίκη στην Πόλη απέναντι στην Μπεσίκτας, η Βαλένθια έπεσε θύμα έκπληξης στην πρεμιέρα της ACB και γνώρισε την εντός έδρας ήττα από τη Γέιδα με 100-105.

Αν και πριν από δύο 24ωρα είχε ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις της στην Euroleague, η Βαλένθια βρήκε τον... μπελά της στην 1η αγωνιστική της ACB.

Η Γέιδα έμελλε να κάνει την μεγάλη έκπληξη και να φύγει με τη νίκη από την «Roig Arena», έχοντας πραγματοποιήσει εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο.

Ο Τι Τζέι Σορτς άργησε πολύ να μπει στο κλίμα του αγώνα καθώς είχε 0/7 εντός παιδιάς έως το 30' ενώ έκλεισε το παιχνίδι στους 13 πόντους και με 5/13 σουτ, εκ των οποίων 5/6 στην τελευταία περίοδο. Επίσης ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού γέμισε την στατιστική του με 6 ασίστ και 4 ριμπάουντ.

Πρώτος σκόρερ για την Βαλένθια ήταν ο Μίροτιτς με 14 πόντους και 4/10 εντός παιδιάς (3/7 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 5/5 βολές), ενώ «διψήφιοι» ήταν και οι Τέιλορ (13π.), Μπρουκς (11π.)

Για τους νικητές πραγματοποιήσαν εξαιρετικό παιχνίδι οι Μπέιτμον (23π.) και ΜακΓκι (21π.)

Τα δεκάλεπτα: 20-26, 53-50, 72-76, 100-105.

Βαλένθια (Αλμπέρ): Μίροτιτς 14 (1), Τέιλορ 13 (2), Σορτς 13, Μπρουκς 11 (3), Πουέρτο 9 (2), Ρίβερς 8 (1), Καρντένας 7, Κορμπαλάν 7 (1), Σακό 7, Ριβέρο 6, Σεντ-Σουπερί 5, Γκέγιε.