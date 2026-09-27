Βαλένθια - Γέιδα 100-105: Μετά τη νίκη επί της Μπεσίκτας, θύμα έκπληξης στην ACB
Αν και πριν από δύο 24ωρα είχε ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις της στην Euroleague, η Βαλένθια βρήκε τον... μπελά της στην 1η αγωνιστική της ACB.
Η Γέιδα έμελλε να κάνει την μεγάλη έκπληξη και να φύγει με τη νίκη από την «Roig Arena», έχοντας πραγματοποιήσει εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο.
Ο Τι Τζέι Σορτς άργησε πολύ να μπει στο κλίμα του αγώνα καθώς είχε 0/7 εντός παιδιάς έως το 30' ενώ έκλεισε το παιχνίδι στους 13 πόντους και με 5/13 σουτ, εκ των οποίων 5/6 στην τελευταία περίοδο. Επίσης ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού γέμισε την στατιστική του με 6 ασίστ και 4 ριμπάουντ.
Πρώτος σκόρερ για την Βαλένθια ήταν ο Μίροτιτς με 14 πόντους και 4/10 εντός παιδιάς (3/7 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 5/5 βολές), ενώ «διψήφιοι» ήταν και οι Τέιλορ (13π.), Μπρουκς (11π.)
Για τους νικητές πραγματοποιήσαν εξαιρετικό παιχνίδι οι Μπέιτμον (23π.) και ΜακΓκι (21π.)
Τα δεκάλεπτα: 20-26, 53-50, 72-76, 100-105.
Βαλένθια (Αλμπέρ): Μίροτιτς 14 (1), Τέιλορ 13 (2), Σορτς 13, Μπρουκς 11 (3), Πουέρτο 9 (2), Ρίβερς 8 (1), Καρντένας 7, Κορμπαλάν 7 (1), Σακό 7, Ριβέρο 6, Σεντ-Σουπερί 5, Γκέγιε.
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