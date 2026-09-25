Ο Τι Τζέι Σορτς χρειάστηκε μόλις ένα παιχνίδι στη EuroLeague για να θυμίσει τον παίκτη που είχε εκτοξευτεί στην Παρί δείχνοντας πως έχει βρει ξανά τον παλιό καλό του εαυτό

Ο Τι Τζέι Σορτς μοιάζει στη Βαλένθια να ξαναβρίσκει τον παλιό καλό του εαυτό. Εκείνον τον παίκτη που είχε συστηθεί στην κορυφαία ευρωπαϊκή σκηνή με τη φανέλα της Παρί, με την μπάλα στα χέρια, το παιχνίδι να περνά από εκείνον και τους συμπαίκτες του να τον συμπληρώνουν ιδανικά, δίνοντάς του την ελευθερία να πάρει εκείνος τις πρωτοβουλίες.

Έναν ρόλο που στον Παναθηναϊκό του Εργκίν Άταμαν δυσκολεύτηκε να βρει, αλλά στη Βαλένθια φαίνεται πλέον να αποτελεί ξανά τον βασικό άξονα γύρω από τον οποίο χτίζεται η επίθεση της ομάδας και αποδείχθηκε από την εντυπωσιακή του εμφάνιση στην πρεμιέρα.

Το... αγκάθι

Η διαδρομή του βραχύσωμου Αμερικανού γκαρντ τα τελευταία χρόνια θυμίζει αγωνιστικό τρενάκι υψηλών ταχυτήτων. Από την απόλυτη καταξίωση στη Βόννη υπό τις οδηγίες του Τουόμας Ίσαλο κι έπειτα την εξέλιξή του στην Παρί, όπου το μοντέλο του γρήγορου, εκρηκτικού μπάσκετ υπηρετήθηκε στην εντέλεια από τον Τιάγκο Σπλίτερ, ο Σορτς μεταμορφώθηκε σε έναν από τους πιο επιδραστικούς playmakers στην Ευρώπη. Το αποκορύφωμα αυτής της διαδρομής ήταν η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό μετά την πρώτη του γεμάτη παρουσία στη EuroLeague με την συνύπαρξη αυτή να μην εξελίσσεται όπως πολλοί θα περίμεναν.

Ο Σορτς δυσκολεύτηκε να βρει τον ρόλο του στο «τριφύλλι», σε μια θέση —αυτή του point guard— που για καιρό είχε ταλαιπωρήσει τους «πράσινους», με αρκετές μεταγραφικές επιλογές να μην καταφέρνουν να αποδώσουν τα αναμενόμενα (Λορέντζο Μπράουν, Λούκα Βιλντόζα, Τι Τζέι Σορτς). Στον Παναθηναϊκό, όπως δικαιολογείται από το μέγεθος και τις υψηλές απαιτήσεις του συλλόγου, το περιθώριο λάθους ήταν εξαιρετικά περιορισμένο. Κάθε παραφωνία είχε άμεσες επιπτώσεις στον χρόνο συμμετοχής του Σορτς αλλά και στη χημεία του με την υπόλοιπη ομάδα.

Το φινάλε της συνεργασίας του Σορτς με τους «πράσινους» ήρθε, λοιπόν, μετά από μία σεζόν στην οποία η προσαρμογή του δεν ήταν αυτή που θα περίμενε κανείς με βάση όσα είχε παρουσιάσει τα προηγούμενα χρόνια, παρά το γεγονός ότι στο φινάλε της σεζόν στην Ελλάδα και ειδικά στους τελικούς της Stoiximan GBL κόντρα στον Ολυμπιακό πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις.

Η επιστροφή του στη... μεγαλογραφία της Παρί

Η Βαλένθια κινήθηκε αστραπιαία για να τον αποκτήσει, καθώς τον αντιμετώπισε και ως αντίπαλο στα Playoffs της EuroLeague προσφέροντάς του διετές συμβόλαιο συνολικής αξίας 5 εκατομμυρίων ευρώ (2,5 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος). Οι Ισπανοί είχαν ξεκάθαρο πλάνο για τον Αμερικανό: να τον τοποθετήσουν στο επίκεντρο της αγωνιστικής τους φιλοσοφίας.

Ο ίδιος ο Σορτς, στις πρώτες του δηλώσεις, ήταν απόλυτα ειλικρινής για τους λόγους που είπε το «ναι» καταδεικνύοντας τι ήταν αυτό που του έλειπε: «Μου αρέσει ο ρόλος του ηγέτη, είναι κάτι που μου ταιριάζει. Είναι κάτι που κάνω με φυσικό τρόπο και η ηγεσία με έχει συνοδεύσει σε όλη την καριέρα μου. Για μένα, η επικοινωνία, η ανάληψη της ηγεσίας και αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν μόνο να βοηθήσουν την ομάδα. Αυτό ήθελα να κάνω και ελπίζω να συνεχίσω να προσφέρω στη Βαλένθια».

Τα λόγια του επιβεβαίωσαν αυτό που φαινόταν στο παρκέ, καθώς στον Παναθηναϊκό του έλειπε ο ηγετικός ρόλος που είχε συνηθίσει. Στη Βαλένθια βρήκε ξανά μια «μεγαλογραφία της Παρί», επιστρέφοντας στο στοιχείο του με την μπάλα στα χέρια, περιτριγυρισμένος από παίκτες που του δίνουν απόλυτη ελευθερία πρωτοβουλιών. Δεν επρόκειτο, απλώς για μία ακόμη μεταγραφή. Ο Σορτς αποκτήθηκε για να αποτελέσει έναν από τους βασικούς πυλώνες του νέου οικοδομήματος κι αυτό είχε ιδιαίτερη σημασία δεδομένων των αλλαγών που έγιναν το καλοκαίρι.

Οι προσαρμογές και η χημεία με τον Τσάβι Αλμπέρ

Η νέα σεζόν βρήκε τη Βαλένθια ως πρωταθλήτρια Ισπανίας, αλλά και ως μία ομάδα που την περασμένη χρονιά έγραψε ιστορία, κατακτώντας τη Liga Endesa και το SuperCopa φτάνοντας μάλιστα και για πρώτη φορά στο Final Four της EuroLeague. Το καλοκαίρι, ωστόσο, έφερε μεγάλες αλλαγές. Ο Πέδρο Μαρτίνεθ αποχώρησε για τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ παίκτες-κλειδιά όπως οι Γιαν Μοντέρο, Μπράνκου Μπάντιο, Σέρχιο Ντε Λαρέα, Μπράξτον Κι και Χάιμε Πραντίγια δεν συνέχισαν στην ομάδα με τη Βαλένθια να αλλάζει σημαντικά το ρόστερ της χωρίς όμως να εγκαταλείπει τη φιλοσοφία της.

Διάδοχος του Πέδρο Μαρτίνεθ στον πάγκο ανέλαβε ο Τσάβι Αλμπέρτ, ένας προπονητής που προέρχεται από τα σπλάχνα του συλλόγου και τις ακαδημίες και παράλληλα γνωρίζει άριστα το DNA του κλαμπ. Ο Αλμπέρτ κλήθηκε να διατηρήσει το γρήγορο, επιθετικό και απελευθερωμένο μπάσκετ της ομάδας, βάζοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την αξιοποίηση του Σορτς. Υπό τις οδηγίες ενός τεχνικού που του επιτρέπει να ρισκάρει χωρίς τον φόβο του λάθους, ο Σορτς ανέλαβε να ενορχηστρώσει τη νέα Βαλένθια προσφέροντάς της ξεκάθαρη επιθετική ταυτότητα.

"Baklava for everybody" 🤪



💦 No tots els dies guanyes el teu primer partit @EuroLeague com a entrenador principal 💦



Anem, Xavi! 🧡 pic.twitter.com/MxnlQpLdu7 — Valencia Basket Club (@valenciabasket) September 25, 2026

Τα πρώτα δείγματα με τον Σορτς στο επίκεντρο

Στο τουρνουά προετοιμασίας, η Βαλένθια επικράτησε της Μπασκόνια με 93-91 στον μεγάλο τελικό, με τον Σορτς να αποτελεί τον μεγάλο πρωταγωνιστή. Σε 23:38 συμμετοχής σημείωσε 22 πόντους με 7/11 δίποντα, 0/2 τρίποντα και 8/11 βολές, ενώ είχε ακόμη 2 ασίστ και 1 ριμπάουντ.

Λίγο αργότερα, στον ημιτελικό του ισπανικού SuperCopa, η Βαλένθια ηττήθηκε από την Μπαρτσελόνα με 87-86 σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στο φινάλε. Ο Σορτς, όμως, ήταν και πάλι από εκείνους που ξεχώρισαν, έχοντας 17 πόντους, 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Μάλιστα, ήταν εκείνος που ισοφάρισε σε 86-86, δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη.

Το πραγματικό τεστ, βέβαια, ήταν η EuroLeague κι εκεί ο Σορτς δεν χρειάστηκε χρόνο προσαρμογής. Στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, η Βαλένθια πέρασε από την έδρα της Μπεσίκτας με 96-94, σε μία δύσκολη νίκη, με τον Αμερικανό να φορά τον μανδύα του απόλυτου πρωταγωνιστή. Ο Σορτς σταμάτησε στους 26 πόντους, έχοντας 9/17 σουτ εντός παιδιάς και 2/3 τρίποντα, ενώ πρόσθεσε 2/2 βολές, 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο, μαζί με 1 λάθος. Συγκέντρωσε 20 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης και αναδείχθηκε MVP της αναμέτρησης.

Τρεις εντελώς διαφορετικές συνθήκες, που όμως έχουν ένα κοινό σημείο. Ο Τι Τζέι Σορτς δείχνει πως όταν βρίσκεται σε ένα περιβάλλον που του εμπιστεύεται τα «κλειδιά» της επίθεσης, μπορεί να αλλάξει επίπεδο οποιαδήποτε ομάδα και η Βαλένθια του έδωσε ακριβώς αυτό που χρειαζόταν και του έλειπε.