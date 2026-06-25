Ο Μοντέρο ρωτήθηκε για το μέλλον του μετά τον τίτλο με τη Βαλένθια: «Θα δούμε τι φέρνει το αύριο»

Ο Ζαν Μοντέρο, λίγο μετά τη λήξη της σειράς των τελικών του ισπανικού πρωταθλήματος, ρωτήθηκε για το μέλλον του, το οποίο, κατά πάσα πιθανότητα, θα τον βρει στον Ολυμπιακό.

Η Βαλένθια επικράτησε χθες (24/06) εκτός έδρας με 108-84 της Μπαρτσελόνα, κατακτώντας και επίσημα το πρωτάθλημα της Ισπανίας. Πολυτιμότερος παίκτης της σειράς των τελικών, αναδείχθηκε, όπως ήταν αναμενόμενο, ο Ζαν Μοντέρο, ο οποίος έκανε ένα συγκλονιστικό Last Dance, προτού αποχωρήσει από τις νυχτερίδες για λογαριασμό του Ολυμπιακού.

Ο νεαρός Γκαρντ από τη Δομινικανή Δημοκρατία έκανε ότι ήθελε την άμυνα των Καταλανών, πετυχαίνοντας 2 3 πόντους με 4/8 τρίποντα, 3 ασίστ, 2 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα.

Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο «El Problema» μίλησε για την σπουδαιότητα αυτού του τίτλου, τονίζοντας πως όλος ο οργανισμός της Βαλένθια ήταν πνευματικά προετοιμασμένος για αυτό.

«Είμαι πάντα ευγνώμων στον Θεό. Μου έδωσε την ευκαιρία να βρίσκομαι εδώ σήμερα, να αγωνίζομαι ξανά για έναν τελικό. Νομίζω ότι... Λοιπόν, δεν μπορώ καν να αρθρώσω τα λόγια μου, για να είμαι ειλικρινής. Θέλαμε πραγματικά να κερδίσουμε. Την πείνα που έχουμε πάντα από την αρχή της προετοιμασίας. Είμαστε όλοι φιλόδοξοι, είμαστε νέοι, θέλαμε να κερδίσουμε ένα πρωτάθλημα. Όλοι το ήθελαν αυτό και σήμερα το πήραμε».

Την ώρα των δηλώσεων του, οι φίλαθλοι του συλλόγου, αλλά και οι συμπαίκτες του φώναζαν ρυθμικά «Μοντέρο, μείνε», με τον ίδιο να χαμογελά.

Όταν ρωτήθηκε για το μέλλον του, απάντησε: «Ας το απολαύσει ο κόσμος σήμερα, πρέπει να χαρούμε αυτή τη στιγμή. Από αύριο θα δούμε τι θα γίνει».

«Παρά τις βαριές ήττες και τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε μέσα στη χρονιά, αποδείξαμε ότι είμαστε ομάδα νικητών. Όχι μόνο επειδή κατακτήσαμε το τρόπαιο, αλλά γιατί δεν τα παρατήσαμε ποτέ. Αν βρισκόμαστε εδώ, υπάρχει λόγος».

«Δουλεύαμε γι' αυτό κάθε μέρα. Ο επόμενος στόχος μου είναι να συνεχίσω να κατακτώ τίτλους. Αυτός είναι ο πρώτος μου τίτλος ως επαγγελματίας και έχω ακόμη μεγαλύτερη επιθυμία να βελτιώνομαι και να αγωνίζομαι στο υψηλότερο επίπεδο. Προσεύχομαι μόνο στον Θεό να μου δώσει τη δυνατότητα να συνεχίσω να κατακτώ τίτλους».