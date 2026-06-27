Ο Μπράνκου Μπάντιο είναι ο νέος γκαρντ του Παναθηναϊκού και προσωπική επιλογή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, φτάνοντας στους «πράσινους» ως ένα... πολυεργαλείο που θα βοηθήσει σημαντικά και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Η δεύτερη μεταγραφή του Παναθηναϊκού στη 2η θητεία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι ο Μπρανκού Μπάντιο. Ο Σενεγαλέζος καταφθάνει στους «πράσινους» ως προσωπική επιλογή του Σέρβου τεχνικού και μπορεί να προσφέρει στο «τριφύλλι» ποιοτικές λύσεις και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Αδιαμφισβήτητα, είναι παίκτης - προπονητή που δένεται με τον εκάστοτε σύλλογο και μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα στο κλίμα μιας ομάδας. Αυτό άλλωστε προτιμάει και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς σε έναν αθλητή και αποτελεί σημαντικό κριτήριο για να τον εντάξει στο ρόστερ του.

Τι ξεχωρίζει στο παιχνίδι του

Στα 27 του χρόνια προέρχεται από την καλύτερη σεζόν της καριέρας του με τη Βαλένθια, όπου έφτασε μέχρι το Final Four της EuroLeague, καθώς και στην κατάκτηση του ισπανικού πρωταθλήματος. Ξεχωρίζει το Game 5 που έκανε κόντρα στον Παναθηναϊκό στα play-offs, όντας ο πολυτιμότερος με 20 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ, συγκεντρώνοντας 25 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Στο παιχνίδι του είναι εξίσου επιδραστικός τόσο σε άμυνα, όσο και σε επίθεση και αυτό τον κάνει έναν από τους καλύτερους two way παίκτες αυτή τη στιγμή στη EuroLeague.

Φέτος μέτρησε 40 ματς στην Euroleague, έχοντας κατά μέσο όρο 11.2 πόντους, 2.6 ριμπάουντ, 2.2 ασίστ και σε 41 παιχνίδια στη Liga Endesa στην Ισπανία, ο Μπάντιο είχε κατά μέσο όρο 9.9 πόντους, 2.1 ριμπάουντ και 2 ασίστ ανά 19:47 λεπτά συμμετοχής.

Η άμυνά του τον κάνει να ξεχωρίζει, καθώς ακολουθεί τον παίκτη που μαρκάρει στο μεγαλύτερο μέρος του γηπέδου και τον καθιστά από τους καλύτερους onball αμυντικούς στη διοργάνωση, λόγω της πίεσης πάνω στην μπάλα.

Επιπροσθέτως είναι πολύ καλός στο να «σπάει» τα σκριν που δέχεται από τους αντιπάλους του, κάτι που είχε ανάγκη ο Παναθηναϊκός, αφού τα τελευταία χρόνια χώλαινε στο συγκεκριμένο σημείο. Στο κομμάτι της επίθεσης, του αρέσει να ανοίγει το transition, έπειτα από τις μπάλες που κλέβει λόγω του μεγάλου ανοίγματος χεριών που διαθέτει και της εκρηκτικότητάς του.

La locura de Brancou Badio en el inicio de la final del #PlayoffLigaEndesa



¡2⃣0⃣ puntos y 1⃣8⃣ valoración! 💥@brancoupapi99 | @valenciabasket pic.twitter.com/uu2tcuvKnF — Liga Endesa (@ACBCOM) June 19, 2026

Παρότι η φυσική του θέση δεν είναι ο «άσος», μπορεί να επιτεθεί σε pick n roll καταστάσεις, είτε δημιουργώντας για τον εαυτό του είτε για τους συμπαίκτες του ως δεύτερος δημιουργός, κάτι που λατρεύει ο «Ζοτς». Ο ίδιος διαθέτει το σουτ από μέση απόσταση, με ποσοστό 33%, ενώ δεν διστάζει και το τρίποντο.

Αν μη τι άλλο η λέξη «πολυεργαλείο» αποτυπώνει στο έπακρο αυτά που προσφέρει ο Μπρανκού Μπάντιο στο γήπεδο και θα βοηθήσει τον Παναθηναϊκό προς την υλοποίηση των στόχων του.



