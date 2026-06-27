Δύο άνθρωποι επηρέασαν τον Μπράνκου Μπάντιο και τον βοήθησαν να εξελιχθεί στον παίκτη που ήρθε στον Παναθηναϊκό, η αδερφή του και ο Πέδρο Μαρτίνεθ. Το Gazzetta εξιστορεί τη ζωή του Σενεγαλέζου γκαρντ που έχει μάθει στη δυσκολία και στο ρίσκο.

Ο Μπράνκου Μπάντιο είναι ο νέος παίκτης του Παναθηναϊκού και το δεύτερο μεταγραφικό απόκτημα του Τριφυλλιού που ετοιμάζεται για τη δεύτερη θητεία του θρυλικού Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην άκρη του πάγκου.

Ωστόσο, υπάρχουν ιστορίες που μοιάζουν περισσότερο με κινηματογραφικό σενάριο, όπου κάθε στροφή της διαδρομής κρύβει μια δοκιμασία. Η ιστορία του Μπάντιο ή αλλιώς για τον μπασκετικό κόσμο, απλά «Πάπι» ανήκει ξεκάθαρα σε αυτή την κατηγορία. Ο 27χρονος Σενεγαλέζος γκαρντ ταιριάζει απόλυτα στη φιλοσοφία του «Ζοτς», καθώς είναι από τους παίκτες που δεν φοβούνται να «ματώσουν» στο παρκέ.

Η επιρροή της αδερφής του και ο τρόπος που όλα ξεκίνησαν

Γεννημένος τον Φεβρουάριο του 1999 στο Ρουφίσκ, μια παραθαλάσσια πόλη κοντά στο Ντακάρ, ο Μπάντιο δεν είχε στο μυαλό του το μπάσκετ ως αυτοσκοπό. Το ερέθισμα ήρθε από τη μεγάλη του αδελφή, τη Μαριέτου, που έπαιζε στην τοπική Σαλτιγκέ. Ο μικρός «Πάπι» την ακολουθούσε, άρχισε να σκοράρει στα κακοφτιαημένα γήπεδα και να σκοράρει στις ερασιτεχνικές μπασκέτες της γειτονιάς του και στα 15 του χρόνια έπαιζε ήδη σε επίπεδο ανδρών.

Εκεί, σε ένα ανοιχτό γηπεδάκι, τον ανακάλυψε ο Ρομπ Ορεγιάνα της φημισμένης ακαδημίας των Κανάριων Νησιών, όταν ο Μπάντιο έμοιαζε ακόμα σαν ακαταργέστο διαμάντι. «Όταν μου έγινε η πρόταση, ένιωσα ότι ζούσα σε όνειρο», θυμάται ο ίδιος. Φτάνοντας στην Ισπανία, ο κόσμος του άλλαξε ριζικά. Ξεκίνησε από τα πολύ χαμηλά με προπονήσεις επί ένα χρόνο χωρίς δικαίωμα συμμετοχής, ενώ στη συνέχεια πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τη Λα Ματάντζα, ομάδα στην ακαδημία έκτη κατηγορία της Ισπανίας.

Το πέρασμα από τη Μπάρτσα και το «αγροτικό» στη Φρανκφούρτη

Το ταλέντο, όμως, πάντα βρίσκει τρόπο να βγει στην επιφάνεια με την εξέλιξή του να είναι ραγδαία. Ο Ντιέγκο Οκάμπο (προπονητής στη Μανρέσα και στην Τσεχία) διέκρινε τη σπίθα του και τον πήρε στη δεύτερη ομάδα της Μπαρτσελόνα. Εκεί ο Μπάντιο άρχισε να συγκεντρώνει 13.4 πόντους μέσο όρο στην τρίτη κατηγορία, κερδίζοντας παράλληλα τη θέση του στην Εθνική Σενεγάλης (με την οποία αργότερα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο AfroBasket). Στις 30 Δεκεμβρίου 2020, πάτησε για πρώτη φορά το παρκέ της EuroLeague με τη φανέλα των Μπλαουγκράνα. Αγωνίστηκε για μόλις 22 δευτερόλεπτα κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου. «Όλα έμοιαζαν να γίνονται γρήγορα, αλλά πίσω από αυτό υπήρχε ατελείωτη δουλειά. Πρωί και απόγευμα, καθημερινά», εξομολογείται.

Η Μπαρτσελόνα εκείνης της περιόδου, όμως, είχε τεράστιο συνωστισμό στα γκαρντ κι έτσι ο Μπάντιο έπρεπε να πάρει μια απόφαση ζωής. Ακολούθησε τον Οκάμπο στη Γερμανία και τους Φραπόρ Σκάιλαϊνερς της Φρανκφούρτης για να γίνει, όπως έχει πει ο ίδιος, «κανονικός επαγγελματίας». Η σεζόν ήταν πολύ δύσκολη, καθώς η ομάδα υποβιβάστηκε, ο προπονητής απολύθηκε, αλλά ο «Πάπι» άντεξε, μετρώντας 10.6 πόντους ανά παιχνίδι και γεμίζοντας τις αποσκευές του με πολύτιμες εμπειρίες.

Πεπρωμένο φυγείν αδύνατον

Το καλοκαίρι του 2022, ο Μπάντιο βρέθηκε ελεύθερος, χωρίς καμία πρόταση στα χέρια του μέχρι που στις 10 Μαΐου, η Μανρέσα τότε του... Πέδρο Μαρτίνεθ, «χτυπημένη» από τραυματισμούς, του πρόσφερε ένα συμβόλαιο... ενός μήνα. «Η σεζόν μου στη Γερμανία είχε τελειώσει, στην Ισπανία έπαιζαν ακόμα. Ο κόουτς Μαρτίνεθ χρειαζόταν βοήθεια. Κάποιες φορές στη ζωή πρέπει απλά να είσαι έτοιμος και να αρπάξεις την ευκαιρία που είναι μπροστά σου», έχει πει.

Δεν έχασε την ευκαιρία και την άρπαξε από τα... μαλλιά. Στο ντεμπούτο του έβαλε 7 πόντους στη νίκη επί της Μάλαγα, στο επόμενο ματς πέτυχε 11 κόντρα στην πρώην ομάδα του, τη Μπαρτσελόνα και κέρδισε με το σπαθί του επέκταση για δύο χρόνια. Τη σεζόν 2023-24 έκανε το απόλυτο limit up στην ACB με 13.4 πόντους, οδηγώντας τη Μανρέσα στα playoffs. Η απόδειξη της αξίας του φαίνεται από το γεγονός ότι όταν ο Πέδρο Μαρτίνεθ μετακόμισε στη Βαλένθια, ο Μπάντιο ήταν ο πρώτος παίκτης που πήρε μαζί του!

Ο θρίαμβος στη Βαλένθια και η καθιέρωση στην ελίτ

Η δεύτερη κοινή τους συνεργασία αποδείχθηκε ακόμη πιο πετυχημένη. Στις «Νυχτερίδες», ο Σενεγαλέζος εκτοξεύτηκε. Έγινε ο παίκτης των μεγάλων στιγμών, ο πόιντ γκαρντ που μπορούσε να αλλάξει τον ρυθμό ερχόμενος από τον πάγκο με την τρομερή του ενέργεια και τα «clutch» σουτ του. Η σεζόν που μόλις πέρασε ήταν η απόλυτη δικαίωση. Ο Μπάντιο οδήγησε τη Βαλένθια στην κατάκτηση του Σούπερ Καπ αλλά και του Πρωταθλήματος Ισπανίας (ACB), εκθρονίζοντας τη Μπαρτσελόνα στους τελικούς με 3-1! Παράλληλα, στην επιστροφή του στην EuroLeague, έδειξε ότι ανήκει στο κορυφαίο επίπεδο, υπογράφοντας σπουδαίες εμφανίσεις φτάνοντας έως και το Final Four της Αθήνας, αφού απέκλεισε την τωρινή του ομάδα, τον Παναθηναϊκό με 3-2 στη σειρά των playoffs.

Τα στατιστικά του Μπάντιο

Πόντοι 11.2

Ριμπάουντ 2.6

Ασίστ 2.2

Χρόνος Συμμετοχής 19:13 λεπτά ανά αγώνα

Performance Index Rating (PIR) 9.6

Αν υπάρχει μία φράση που συνοδεύει τον Μπάντιο σε όλη τη διαδρομή του, είναι το περίφημο «step by step». Το επαναλαμβάνει σχεδόν σε κάθε συνέντευξη και είναι η μεγάλη απόδειξη της νοοτροπίας του, ενώ έχει υιοθετήσει και μία άλλη πολύ γνωστή στους μπασκετικούς κύκλους φράση. «Never too high, never too low» όπως λέει και ο Ρίκι Ρούμπιο που σημαίνει ποτέ πολύ ψηλά, ποτέ πολύ χαμηλά, συνώνυμο της ισορροπίας.

«Δεν φαντάζεσαι ποτέ ότι μπορείς να φτάσεις τόσο ψηλά όταν ξεκινάς από τόσο χαμηλά. Γι' αυτό προσπαθώ να ζω μέρα με τη μέρα. Βήμα βήμα. Είμαι περήφανος για όσα έχω καταφέρει». Αυτό το μότο τον κράτησε όρθιο όταν έπαιζε στην 6η κατηγορία της Ισπανίας, τον καθήρωσε στη Βαλένθια και πλέον τον φέρνει στο κορυφαίο επίπεδο.

Ο Παναθηναϊκός βάζει στη μηχανή του έναν «all-around» περιφερειακό που βρίσκεται στην καλύτερη μπασκετική του ηλικία. Ο Μπάντιο είναι ένας εκρηκτικός σκόρερ και δημιουργός, με αμυντικά χαρακτηριστικά. Πλέον αφήνει πίσω τον μέντορα Πέδρο Μαρτίνεθ για να ακολουθήσει τον... δάσκαλο, Ζέλικο Ομπράντοβιτς κι αυτό μόνο θετική εξέλιξη μπορεί να έχει.