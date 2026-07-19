Οι νέοι συμπαίκτες στον Παναθηναϊκό Ματίας Λεσόρ και Γκέρσον Γιαμπουσέλε είχαν... μπασκετική παρέα όπου ανάμεσά τους βρέθηκε και ο Σιλβέιν Φρανσίσκο.

Τις τελευταίες ημέρες και ύστερα από την είδηση που είδε το φως της δημοσιότητας για την ραγδαία μείωση του budget της Βιλερμπάν, αυτομάτως άρχισαν και τα ερωτηματικά αναφορικά με το μέλλον πολλών παικτών και κυρίως αυτό του Σιλβέιν Φρανσίσκο.

Ο Γάλλος point guard έχει υπογράψει τριετές συμβόλαιο με την ομάδα της Λυών το οποίο θα του αποφέρει 16 εκατομμύρια ευρώ την επόμενη τριετία. Βέβαια άρχισε να επικρατεί ανησυχία μετά τις τελευταίες εξελίξεις, με το όνομα του Σιλβέιν Φρανσίσκο να μπαίνει στην κουβέντα για... πιθανή αποχώρηση από τη Βιλερμπάν εάν πάρει σάρκα και οστά το σενάριο της μεγάλης μείωσης.

Την ίδια ώρα έχει εμπλακεί και το όνομα του Παναθηναϊκού, καθώς οι «πράσινοι» αναζητούν ποιοτικό point guard από το... πάνω ράφι, ο οποίος θα ταιριάζει στα «θέλω» του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και θα μπορεί να κάνει την διαφορά. Αν μη τι άλλο παρακολουθούν τις εξελίξεις χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει κάτι χειροπιαστό την δεδομένη χρονική στιγμή.

Πάντως οι Ματίας Λεσόρ και Γκέρσον Γιαμπουσέλε οι οποίοι θα είναι συμπαίκτες τη νέα σεζόν στον Παναθηναϊκό, διασκέδασαν μαζί με τον Σιλβέιν Φρανσίσκο, σε μια παρέα όπου μεταξύ πολλών άλλων έδωσαν το «παρών» οι Έλι Οκόμπο και Βενσάν Πουαριέ.

Η... συνάντησης της γαλλικής παρέας είχε εξήγηση καθώς άπαντες βρέθηκαν στον γάμο του συμπατριώτη τους, Ματιέ Στράζελ.