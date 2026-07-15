Ερνανγκόμεθ στους φίλους του Παναθηναϊκού: «Για πάντα... πράσινος!»
Ο Παναθηναϊκός «έδεσε» τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ μέχρι το 2030 και ο Ισπανός φόργουορντ έστειλε το μήνυμά του στους φιλάθλους της ομάδας τονίζοντας πώς θα μείνει για πάντα... πράσινος.
Ο Χουάντσο επιθυμούσε να παραμείνει στο Τριφύλλι, ενώ με τα νέα δεδομένα πλέον το συνολικό ποσό που θα εισπράξει θα αγγίξει τα 10 εκατομμύρια ευρώ την επόμενη τετραετία, με τις ετήσιες απολαβές του να ανέρχονται στα 2.5 εκατομμύρια ευρώ περίπου.
Το μήνυμά του
«Γεια σας φίλοι του Παναθηναϊκού, παίρνω τον έλεγχο των social media του Παναθηναϊκού για να σας πω ότι δεν θα πάω πουθενά, αυτό είναι το σπίτι μου, για πάντα "πράσινος" και θα μείνω εδώ για πάντα!»
Hello #PAOFans, it’s @juanchiviris41 here. Just dropped with a special message for YOU! 💚— Panathinaikos BC (@Paobcgr) July 15, 2026
See you soon ☘️#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/qsUAnP2Vws
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