Μπάντιο: Η FIBA έφτιαξε βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του από τα Προκριματικά
Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού έκανε την διαφορά για την ομάδα της Σενεγάλης στα παιχνίδια που έδωσε για το τελευταίο «παράθυρο» των Προκριματικών.
Ο 27χρονος γκαρντ είχε κατά μέσο όρο στην Α' φάση των Προκριματικών 20.2 πόντους, 7 ριμπάουντ, 5.6 ασίστ και 1.8 κλεψίματα. Κοινώς έκανε τα... πάντα για την ομάδα του.
Παράλληλα σούταρε με εξαιρετικά ποσοστά καθώς είχε 58% στα δίποντα, 47% στα τρίποντα και 91% στις βολές.
Δείτε το βίντεο που ετοίμασε η FIBA με μερικές από τις καλύτερες στιγμές του.
A bad, bad man 😤— FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) July 15, 2026
African Qualifiers First Round MVP Brancou Badio did it all for Senegal (5-1) 🇸🇳
📊 20.2 PTS | 7.0 REB | 5.6 AST | 1.8 STL | 50% FG | 46.9% 3P #FIBAWC x #StepItUp pic.twitter.com/jlwrJE63OR
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