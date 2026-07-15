Μπάντιο: Η FIBA έφτιαξε βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του από τα Προκριματικά

Γιώργος Κούβαρης
Μπάντιο: Η FIBA έφτιαξε βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του από τα Προκριματικά

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Ο Μπράνοκυ Μπάντιο έκλεψε την παράσταση στα Προκριματικά της Αφρικής για το Παγκόσμιο Κύπελλο, όντας από τους παίκτες που ξεχώρισαν.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού έκανε την διαφορά για την ομάδα της Σενεγάλης στα παιχνίδια που έδωσε για το τελευταίο «παράθυρο» των Προκριματικών.

Ο 27χρονος γκαρντ είχε κατά μέσο όρο στην Α' φάση των Προκριματικών 20.2 πόντους, 7 ριμπάουντ, 5.6 ασίστ και 1.8 κλεψίματα. Κοινώς έκανε τα... πάντα για την ομάδα του.

Παράλληλα σούταρε με εξαιρετικά ποσοστά καθώς είχε 58% στα δίποντα, 47% στα τρίποντα και 91% στις βολές.

Δείτε το βίντεο που ετοίμασε η FIBA με μερικές από τις καλύτερες στιγμές του.

 
     

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