Το Gazzetta ξετυλίγει το κουβάρι της υπόθεσης του Βασίλη Τολιόπουλου και παρουσιάζει τα τρία σενάρια που θα κρίνουν το επόμενο βήμα της καριέρας του.

Μέσα σε λίγες μέρες η υπόθεση του Βασίλη Τολιόπουλου έχει αλλάξει πρόσωπο περισσότερες από μία φορές. Όλα ξεκίνησαν φυσικά, από την έλευση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην ομάδα, η οποία άλλαξε τα δεδομένα σχετικά με την επιθυμία του να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό.

Έπειτα ακολούθησε η «βόμβα» του ΠΑΟΚ με μια πρόταση που τάραξε τα δεδομένα της αγοράς και πλέον, μετά την απόσυρση του Δικεφάλου, η υπόθεση βρίσκεται ξανά σε ένα νέο σημείο καμπής με την ομάδα της καρδιάς του, τον Άρη στο επίκεντρο. Το μόνο βέβαιο στην όλη υπόθεση είναι ότι ο τελευταίος λόγος ανήκει στον Παναθηναϊκό, ο οποίος σίγουρα θα σεβαστεί την επιθυμία του παίκτη.

Η πρώτη κρούση από Άρη

Η ιστορία ουσιαστικά ξεκίνησε πριν ακόμη ολοκληρωθεί η περσινή σεζόν. Ο Βασίλης Τολιόπουλος, παρότι δεσμευόταν με τριετές συμβόλαιο, δεν ήταν ικανοποιημένος από τον ρόλο και τη διαχείρισή του στον Παναθηναϊκό από τον Εργκίν Άταμαν. Η επιθυμία του να αγωνιστεί σε ένα περιβάλλον όπου θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο δεν ήταν μυστικό και εκείνη την περίοδο όλα οδηγούσαν στην αναζήτηση μιας νέας μπασκετικής στέγης.

Ο πρώτος σύλλογος που έδειξε έμπρακτα ότι ήθελε να τον αποκτήσει ήταν ο Άρης. Όχι τυχαία, καθώς στο Αλεξάνδρειο ο διεθνής γκαρντ έκανε το μεγάλο step up της καριέρας του αποκτώντας ηγετικό ρόλο. Η σχέση που έχει αναπτύξει με τον οργανισμό του Άρη, αλλά και η ιδιαίτερη εκτίμηση που τρέφει προς τον Βασίλη Σπανούλη, δημιούργησαν από νωρίς ένα ισχυρό υπόβαθρο για μια πιθανή επιστροφή και οι «κίτρινοι» έκαναν ξεκάθαρες τις προθέσεις τους.

Και τότε άλλαξαν όλα...

Η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς έφερε νέα δεδομένα. Ο Σέρβος προπονητής είχε προσωπική επαφή με τον Τολιόπουλο, του ξεκαθάρισε ότι τον υπολογίζει και για πρώτη φορά μετά από αρκετό καιρό η προοπτική παραμονής στο Τριφύλλι άρχισε να συγκεντρώνει σοβαρές πιθανότητες.

Κάπου εκεί εμφανίστηκε ο ΠΑΟΚ και άλλαξε ολοκληρωτικά τις ισορροπίες. Ο Δικέφαλος του βορρά κατέθεσε μία τεράστια πρόταση στον Έλληνα γκαρντ προσφέροντάς του αποδοχές κοντά στο 1.5 εκατομμύριο ευρώ ετησίως, σχεδόν τριπλάσιες από εκείνες που προβλέπει το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό, ενώ παράλληλα εμφανίστηκε διατεθειμένος να καταβάλει άλλο 1.5 εκατ. ευρώ στους «πράσινους» για να τον αποκτήσει.

Η πρόταση αυτή ξεκάθαρα ανέδειξε το πόσο θεαματικά έχει εκτοξευθεί η χρηματιστηριακή αξία του Τολιόπουλου μέσα σε μόλις τέσσερα χρόνια. Όταν το καλοκαίρι του 2022 επέστρεφε στον Άρη οι απολαβές του άγγιζαν τις 25.000 ευρώ. Έναν χρόνο αργότερα οι αποδοχές του είχαν ήδη πολλαπλασιαστεί, στη συνέχεια ήρθε η μεταγραφή στον Παναθηναϊκό και σήμερα συζητά για προτάσεις που ξεπερνούν το 1.5 εκατομμύριο ευρώ ετησίως. Δύσκολα μπορεί να βρει κανείς άλλη περίπτωση Έλληνα παίκτη τα τελευταία χρόνια που να έχει παρουσιάσει τόσο θεαματική αύξηση της αγοραστικής του αξίας.

Παρά το εντυπωσιακό οικονομικό πακέτο, ο ΠΑΟΚ αποφάσισε τελικά να αποσύρει την πρότασή του. Οι εξελίξεις στον σχεδιασμό του ρόστερ και η πληρότητα που δημιουργήθηκε στην περιφερειακή γραμμή οδήγησαν τον Δικέφαλο στην απόφαση να αποχωρήσει από τη διεκδίκηση, αφήνοντας εκ νέου το μπαλάκι στα χέρια του Παναθηναϊκού.

Την ίδια ώρα, ο Άρης δεν εγκατέλειψε ποτέ την υπόθεση. Από την πρώτη στιγμή είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να εμπλακεί σε πλειστηριασμό, ούτε να φτάσει στα οικονομικά μεγέθη που παρουσιάστηκαν από τον ΠΑΟΚ. Η δική του αξιολόγηση της υπόθεσης ήταν συγκεκριμένη και δεν άλλαξε ούτε όταν εμφανίστηκαν προτάσεις πολλών εκατομμυρίων. Οι Θεσσαλονικείς κατέθεσαν πρόταση ύψους περίπου 750.000 ευρώ για την αγορά των δικαιωμάτων του παίκτη, ενώ είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν 1 εκατομμύριο ευρώ στον Βασίλη Τολιόπουλο ετησίως. Γνωρίζουν, βέβαια, ότι απέχουν από τα οικονομικά δεδομένα που είχε θέσει ο Παναθηναϊκός, όμως με τον ΠΑΟΚ οριστικά εκτός κάδρου, όλα είναι πιθανά.

Το κρίσιμο σημείο και τα τρία σενάρια για τον Τολιόπουλο

Το πρώτο υπαρκτό σενάριο είναι η παραμονή του στον Παναθηναϊκό με το υπάρχον συμβόλαιο. Οι «πράσινοι» επιλέγουν να τον κρατήσουν, θεωρούν ότι μπορεί να αποτελέσει μέρος του πλάνου του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και η υπόθεση ολοκληρώνεται χωρίς περαιτέρω εξελίξεις.

Το δεύτερο αφορά επίσης την παραμονή του στο Telekom Center, αλλά με διαφορετικούς οικονομικούς όρους. Μετά τα ποσά που εμφανίστηκαν στην αγορά, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο μιας μικρής επέκτασης ή αναπροσαρμογής του συμβολαίου του, ώστε να βελτιωθούν οι αποδοχές του και ταυτόχρονα ο Παναθηναϊκός να επιβραβεύσει έναν Έλληνα διεθνή.

Το τρίτο σενάριο οδηγεί φυσικά στο Αλεξάνδρειο. Μετά την αποχώρηση του ΠΑΟΚ από την υπόθεση, ο Άρης παραμένει η μοναδική ομάδα που εξακολουθεί να περιμένει τις εξελίξεις και συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες μιας και ταυτίζεται και με την επιθυμία του παίκτη. Η πρόθεση του συλλόγου δεν έχει αλλάξει, όπως δεν έχει αλλάξει ούτε η ιδιαίτερη σχέση που συνδέει τον Τολιόπουλο με τον Άρη.