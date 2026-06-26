Ο Δημήτρης Ιτούδης είναι στις πρώτες θέσεις των επιλογών που έχει στα υπόψιν της η διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης για να διαδεχθεί τον Σέρτζιο Σκαριόλο σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία.

Η απογοητευτική χρονιά της Ρεάλ Μαδρίτης έχει προκαλέσει «σεισμό» στο εσωτερικό της Ρεάλ και σύμφωνα με πληροφορίες οι διαρροές για αποχώρηση του Σέρτζιο Σκαριόλο παρότι έχει συμβόλαιο, φέρνουν στην... αυλή της «βασίλισσας» τον Δημήτρη Ιτούδη!

Ο Έλληνας τεχνικός μπορεί να δεσμεύεται για δυο ακόμη χρόνια με συμβόλαιο με την Χάποελ Τελ Αβίβ, αλλά αυτό είναι κάτι που μπορεί να διαχειριστεί εφόσον μπει σε ουσιαστικές συζητήσεις με την διοίκηση των Μαδριλένων. Ο Ιτούδης που έχει πολύ καλές σχέσεις με τους ανθρώπους της Ρεάλ και υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός. Κάτι που ισχύει διαχρονικά με την ομάδα της Μαδρίτης να έχει μεγάλο σεβασμό στο έργο του Έλληνα τεχνικού.

Τη δεδομένη στιγμή ωστόσο, μπορεί να είναι αποδυναμωμένος πλήρως ο Σέρτζιο Σκαριόλο, έπειτα από την παταγώδη αποτυχία της φετινής σεζόν, όπου η Ρεάλ έμεινε χωρίς τίτλο, όμως έχει άλλα δυο χρόνια συμβόλαιο που δυσκολεύουν σε σημαντικό βαθμό τα πράγματα. Οι διαρροές από την Ισπανία και το δημοσίευμα της Marca αναφέρουν πως εφόσον «καθίσει» πάνω στο συμβόλαιο ο Ιταλός τεχνικός και δεν αποχωρήσει δεν θα έχει λόγο στις μεταγραφές!

Η εξέλιξη αυτή είναι δυναμική και ίσως αποτελέσει το «κλειδί» στην εξεύρεση μιας λύσης, ώστε να αποχωρήσει ο Σέρτζιο Σκαριόλο. Σε κάθε περίπτωση ο ατζέντης του Έλληνα τεχνικού Νίκος Σπανός, κρατάει κλειστά τα χαρτιά του και δεν κάνει την παραμικρή τοποθέτηση για το ζήτημα. Όμως, πληροφορίες αναφέρουν πως εφόσον ανοίξει ο δρόμος για την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία της Ρεάλ, τότε ο Δημήτρης Ιτούδης έχει προβάδισμα για να αναλάβει τα «ηνία» της «Βασίλισσας» αφήνοντας τον πάγκο της Χάποελ Τελ Αβίβ.