Σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα διόλου σίγουρο δεν πρέπει να θεωρείται το μέλλον του Σέρτζιο Σκαριόλο στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Ρεπορτάζ της «Marca» αναφέρει ότι οι διοικητικές αλλαγές στη Ρεάλ Μαδρίτης, όπου ενδέχεται να επιστρέψει και ο Αλμπέρτο Ερέρος, αφήνουν μετέωρο το μέλλον του τεχνικού.

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι η παραμονή του Σέρτζιο Σκαριόλο στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης δεν θεωρείται τόσο σίγουρη όσο πριν από μερικές εβδομάδες, όταν ο Φλορεντίνο Πέρεθ κέρδισε τις προεδρικές εκλογές του συλλόγου. Η σεζόν ολοκληρώθηκε χωρίς την κατάκτηση κάποιου τίτλου και είναι η πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια που η τροπαιοθήκη του μπασκετικού τμήματος παρέμεινε «άδεια».

Στην ομάδα επέστρεψε ο Χουάν Κάρλος Σάντσεθ, ο οποίος ήταν επικεφαλής του τμήματος από το 2010 έως το περασμένο καλοκαίρι, όταν και αποχώρησε από το πόστο του, χωρίς ωστόσο να απομακρυνθεί από τον σύλλογο, καθώς παρέμεινε στο παρασκήνιο εκτελώντας χρέη συμβούλου του προέδρου. Τώρα αναλαμβάνει ξανά τα ηνία, γεγονός που σηματοδοτεί την αποχώρηση του εκτελεστικού διευθυντή, Πάκο Ρόμπλες, καθώς και τις παραιτήσεις των Σέρχιο Ροντρίγκεθ και Μαρτίνας Πότσιους από την αθλητική διεύθυνση.

Το θέμα της παραμονής του Σκαριόλο είναι κάτι παραπάνω από ανοικτό στη Ρεάλ και δεν αποκλείεται να δει την πόρτα της εξόδου. Όπως αναφέρει η «Marca» ακόμη κι αν ο σύλλογος χρειαστεί να επωμιστεί το υψηλό κόστος της απόλυσης, το οποίο αγγίζει τα 5 εκατομμύρια ευρώ, εκκρεμεί ακόμη μια συνάντηση του προπονητή με τον Χουάν Κάρλος Σάντσεθ, και προφανώς τότε θα του ανακοινωθούν οι αποφάσεις για το μέλλον του στη Μαδρίτη. Σε περίπτωση που τελικά παραμείνει, ο ρόλος και η επιρροή του Ιταλού στις μεταγραφικές κινήσεις θα είναι αισθητά περιορισμένα.