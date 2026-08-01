Μονακό: «Ο σύλλογος εξετάζει το ενδεχόμενο να προσφύγει στην Εθνική Ολυμπιακή και Αθλητική Επιτροπή της Γαλλίας»
Μετά την απόφαση... βόμβα που ανακοίνωσε η Επιτροπή Εφέσων της γαλλικής ομοσπονδίας, που αναφέρει να αφήσει οριστικά τη Μονακό από τα επαγγελματικά πρωταθλήματα της νέας σεζόν, ο σύλλογος από το Πριγκιπάτο έκανε γνωστή την πρώτη της αντίδραση.
Συγκεκριμένα αναφέρει πως εξετάζει το ενδεχόμενο να προσφύγει στην Εθνική Ολυμπιακή και Αθλητική Επιτροπή της Γαλλίας.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μονακό:
«Η Μονακό ενημερώθηκε σήμερα για την απόφαση του Τμήματος Εφέσεων της Γαλλικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (FFBB), με την οποία απορρίπτεται η συμμετοχή της στη Betclic Élite για τη σεζόν 2026/27.
Ο σύλλογος εξετάζει αυτή τη στιγμή το ενδεχόμενο να προσφύγει στην Εθνική Ολυμπιακή και Αθλητική Επιτροπή της Γαλλίας (CNOSF).
Προκειμένου να προσβάλει την απόφαση αυτή και να εξασφαλίσει την έγκριση συμμετοχής του στις διοργανώσεις της LNB για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.
Η Μονακό επιθυμεί επίσης να εκφράσει τις θερμές ευχαριστίες της προς τους θεσμούς του Πριγκιπάτου του Μονακό, καθώς και προς όλους όσοι συνεχίζουν να στηρίζουν τη διαδικασία αναδιάρθρωσης του συλλόγου και τις προσπάθειές του να συμμορφωθεί με όλες τις κανονιστικές απαιτήσεις που έχουν θέσει η FFBB και η LNB.
Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα».
L'AS Monaco Basket a été informée aujourd'hui de la décision de la Chambre d'appel de la FFBB refusant saa participation en Betclic Élite pour la saison 2026/27.— AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) August 1, 2026
Le Club étudie actuellement la possibilité de saisir le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF)... pic.twitter.com/87KTQuA1L9
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