Η Μονακό μέσω ανακοίνωσης έκανε γνωστή την πρώτη της αντίδραση, μετά την απόφαση της Επιτροπής Εφέσων της γαλλικής ομοσπονδίας.

Μετά την απόφαση... βόμβα που ανακοίνωσε η Επιτροπή Εφέσων της γαλλικής ομοσπονδίας, που αναφέρει να αφήσει οριστικά τη Μονακό από τα επαγγελματικά πρωταθλήματα της νέας σεζόν, ο σύλλογος από το Πριγκιπάτο έκανε γνωστή την πρώτη της αντίδραση.

Συγκεκριμένα αναφέρει πως εξετάζει το ενδεχόμενο να προσφύγει στην Εθνική Ολυμπιακή και Αθλητική Επιτροπή της Γαλλίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μονακό:

«Η Μονακό ενημερώθηκε σήμερα για την απόφαση του Τμήματος Εφέσεων της Γαλλικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (FFBB), με την οποία απορρίπτεται η συμμετοχή της στη Betclic Élite για τη σεζόν 2026/27.

Ο σύλλογος εξετάζει αυτή τη στιγμή το ενδεχόμενο να προσφύγει στην Εθνική Ολυμπιακή και Αθλητική Επιτροπή της Γαλλίας (CNOSF).

Προκειμένου να προσβάλει την απόφαση αυτή και να εξασφαλίσει την έγκριση συμμετοχής του στις διοργανώσεις της LNB για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Η Μονακό επιθυμεί επίσης να εκφράσει τις θερμές ευχαριστίες της προς τους θεσμούς του Πριγκιπάτου του Μονακό, καθώς και προς όλους όσοι συνεχίζουν να στηρίζουν τη διαδικασία αναδιάρθρωσης του συλλόγου και τις προσπάθειές του να συμμορφωθεί με όλες τις κανονιστικές απαιτήσεις που έχουν θέσει η FFBB και η LNB.

Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα».