Ραγδαίες εξελίξεις στη Γαλλία, καθώς η Επιτροπή Εφέσεων της γαλλικής ομοσπονδίας απέρριψε το αίτημα της Μονακό να συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της νέας σεζόν!

Σαν... βόμβα έπεσε η είδηση από τη Γαλλία, σχετικά με τη μη συμμετοχής της Μονακό στα επαγγελματικά πρωταθλήματα της χώρας την επόμενη σεζόν!

Συγκεκριμένα η Επιτροπή Εφέσεων της γαλλικής ομοσπονδίας, απέρριψε το αίτημα της ομάδας να συμμετάσχει στα επαγγελματικά πρωταθλήματα της νέας χρονιάς. Μάλιστα όπως έγινε γνωστό, δεν έχει το δικαίωμα συμμετοχής στα επαγγελματικά πρωταθλήματα BETCLIC ELITE και ELITE 2 για την αγωνιστική περίοδο 2026/2027.

Σημειώνεται πως η Μονακό μπορεί να ασκήσει έφεση της απόφασης.

Αναλυτικά η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων:

«Μετά την έφεση που άσκησε η AS MONACO BASKET-BALL SA κατά της απόφασης του Ανώτατου Συμβουλίου Διοίκησης να αρνηθεί τη συμμετοχή της στα επαγγελματικά πρωταθλήματα BETCLIC ELITE και ELITE 2, το Τμήμα Εφέσεων άκουσε τον σύλλογο και τους διευθυντές του στις 20 Ιουλίου 2026 στην έδρα της Ομοσπονδίας.»

Εν αναμονή της οριστικοποίησης του σχεδίου εξαγοράς που του παρουσιάστηκε, το Εφετείο είχε χορηγήσει στον σύλλογο επιπλέον προθεσμία έως τις 31 Ιουλίου 2026, ώστε να του επιτρέψει να προσκομίσει τα τελευταία δικαιολογητικά.

Καθώς ο σύλλογος δεν μπόρεσε να προσκομίσει τα αιτούμενα έγγραφα εντός της δεδομένης προθεσμίας, το Τμήμα Εφέσεων έλαβε την ακόλουθη απόφαση:

AS MONACO BASKETBALL SA:

Επιβεβαίωση της προσβαλλόμενης απόφασης:

Άρνηση συμμετοχής του συλλόγου στα επαγγελματικά πρωταθλήματα BETCLIC ELITE και ELITE 2 για την αγωνιστική περίοδο 2026/2027

Ο σύλλογος έχει την επιλογή να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης αυτής στο Διοικητικό Δικαστήριο. Πριν από την άσκηση της έφεσης, πρέπει να υποβληθεί επίσημη καταγγελία στην CNOSF (Γαλλική Εθνική Ολυμπιακή και Αθλητική Επιτροπή) σύμφωνα με το άρθρο R. 141-15 του Γαλλικού Αθλητικού Κώδικα.

Το παρόν πρακτικό της απόφασης δημοσιοποιείται σύμφωνα με το άρθρο L. 132-2, παράγραφος 4 του Αθλητικού Κώδικα».



