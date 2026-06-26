Παρελθόν αποτέλεσε από τον Ερυθρό Αστέρα και ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας, ο οποίος αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Μετά το «διαζύγιο» με τον Αϊζάια Κάνααν σειρά πήρε και ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας για να αποχωρήσει από τον Ερυθρό Αστέρα.

Ο νέος προπονητής Ίμπον Ναβάρο δεν υπολογίζει στον Λιθουανό σέντερ με αποτέλεσμα να αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα του Βελιγραδίου.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Ερυθρός Αστέρας έχει ανακοινώσει την απόκτηση του Κρις Τζόουνς, όπως επίσης και την ανανέωση του Ντέγιαν Νταβιντόβατς.

Ο Μοτιεγιούνας αγωνίστηκε σε 27 ματς της Euroleague ως παίκτης των Σέρβων, έχοντας κατά μέσο όρο 6.1 πόντους και 1.8 ριμπάουντ, με 63% στα δίποντα, 36% στα τρίποντα και 59% στις βολές.