Μοτιεγιούνας: Τέλος από τον Ερυθρό Αστέρα
Μετά το «διαζύγιο» με τον Αϊζάια Κάνααν σειρά πήρε και ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας για να αποχωρήσει από τον Ερυθρό Αστέρα.
Ο νέος προπονητής Ίμπον Ναβάρο δεν υπολογίζει στον Λιθουανό σέντερ με αποτέλεσμα να αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα του Βελιγραδίου.
Υπενθυμίζουμε ότι ο Ερυθρός Αστέρας έχει ανακοινώσει την απόκτηση του Κρις Τζόουνς, όπως επίσης και την ανανέωση του Ντέγιαν Νταβιντόβατς.
Ο Μοτιεγιούνας αγωνίστηκε σε 27 ματς της Euroleague ως παίκτης των Σέρβων, έχοντας κατά μέσο όρο 6.1 πόντους και 1.8 ριμπάουντ, με 63% στα δίποντα, 36% στα τρίποντα και 59% στις βολές.
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