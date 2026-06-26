Δημοσιεύματα από την Ισπανία εμπλέκουν τον Παναθηναϊκό σε σημαντικές εξελίξεις του μεταγραφικού παζαριού, υποστηρίζοντας πως οι «πράσινοι» έχουν ήδη ολοκληρώσει την απόκτηση του Μπρανκού Μπάντιο, ενώ παράλληλα αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ με προορισμό τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Έντονη κινητικότητα καταγράφεται στην Ισπανία γύρω από τον Παναθηναϊκό, καθώς μέσα σε λίγες ώρες δημοσιεύματα παρουσιάζουν εξελίξεις τόσο στο μέτωπο των μεταγραφών όσο και σε αυτό των πιθανών αποχωρήσεων.

Σύμφωνα με την ισπανική ιστοσελίδα «Encestando», η Ρεάλ Μαδρίτης έχει θέσει στην κορυφή της λίστας της τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, θεωρώντας πως πλέον υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να επιχειρήσει την απόκτησή του. Το ισπανικό Μέσο υποστηρίζει ότι στον Παναθηναϊκό ο Ισπανός φόργουορντ δεν θεωρείται πλέον «απλησίαστος», όπως συνέβαινε πριν από μερικούς μήνες.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, το δημοσίευμα εκτιμά ότι η αποδέσμευση του συμβολαίου του Χουάντσο, που σύμφωνα με τους Ισπανούς ανέρχεται στα δύο εκατομμύρια ευρώ καθαρά ετησίως, θα μπορούσε να διευκολύνει οικονομικά τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα, επισημαίνεται ότι η Ρεάλ είχε επιχειρήσει να τον αποκτήσει και πριν από δύο χρόνια, ενώ πλέον ο νέος επικεφαλής του μπασκετικού τμήματος, Χουάν Κάρλος Σάντσεθ, τον έχει τοποθετήσει στην κορυφή της μεταγραφικής λίστας, αντί του Χάιμε Πραντίγια, ο οποίος επίσης εξετάζεται.

Ο general manager της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Κοντός, διέψευσε, ωστόσο τα δημοσιεύματα λέγοντας σε συνέντευξή του στη Foxbet πως: «Αν έρθει ένας παίκτης και πει πως θέλει να φύγει, θα κάτσουμε να συζητήσουμε γιατί είμαστε πάνω από όλα άνθρωποι. Δεν έχει έρθει κανένας παίκτης μας και δεν υπάρχει καμία σκέψη στο μυαλό μας να φύγει κανένας.Η ομάδα που θέλει τον Χουάντσο περισσότερο από όλες είναι ο Παναθηναϊκός και η ομάδα που θέλει να βρίσκεται ο Χουάντσο είναι ο Παναθηναϊκός. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Πέρα από τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά, έχει τη νοοτροπία που αρμόζει στον Παναθηναϊκό ως παίκτης και ακόμη περισσότερο ως άνθρωπος. Μιλάμε για ένα παιδί που έχει συνδεθεί με όλους, με το κλαμπ, είναι τιμή να εκπροσωπεί τον Παναθηναϊκό και μακάρι να κλείσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό. Όσο τον θέλει ο Παναθηναϊκός και ο προπονητής, μακάρι να μείνει ως το τέλος της καριέρας του. Ο Χουάντσο δεν θα έφευγε ποτέ από τον Παναθηναϊκό για να πάει στον Ολυμπιακό».

«Ο Μπάντιο υπέγραψε τριετές συμβόλαιο»

Την ίδια στιγμή, η ίδια ιστοσελίδα υποστηρίζει πως ο Παναθηναϊκός έχει ήδη ολοκληρώσει τη συμφωνία με τον Μπρανκού Μπάντιο της Βαλένθια.

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι, ο 27χρονος γκαρντ υπέγραψε συμβόλαιο τριών ετών με συνολικές απολαβές πέντε εκατομμυρίων ευρώ καθαρά, ενώ οι «πράσινοι» καταβάλλουν στη Βαλένθια το buy out του συμβολαίου του, το οποίο φέρεται να αγγίζει το 1,5 εκατ. ευρώ. Οι Ισπανοί αναφέρουν ότι ο Μπάντιο βρισκόταν εδώ και εβδομάδες στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού και ότι ο νέος προπονητής της ομάδας, Ζέλικο Ομπράντοβιτς, έδωσε το τελικό «πράσινο φως» για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Για το ενδιαφέρον τουΤριφυλλιού προς τον παίκτη, ο Δημήτρης Κοντός τόνισε: «Ο Σορτς ήρθε ως ένας από τους καλύτερους παίκτες στην Ευρωλίγκα, για κάποιους λόγους δεν μπόρεσε να παίξει όπως ήθελε. Εξέφρασε την επιθυμία να φύγει και μας βοήθησε να έχουμε τα μάτια μας στην αγορά γιατί δεν το ζήτησε στις 30 Ιουνίου. Δεν ξέρω αν ο Μπαντιό έχει τα ίδια χαρακτηριστικά. Είναι καταπληκτικό εργαλείο, ένα πολύ σκληρό παιδί, αλλά έχει ένα πολύ μεγάλο buy out, 1,5 εκατ. ευρώ. Αν αρέσει στον προπονητή και κρίνει ότι τον χρειάζεται, θα κάνουμε τα πάντα για να μπορέσουμε να το πετύχουμε. Όλα θέλουν το χρόνο τους».