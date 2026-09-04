Έχοντας το μυαλό στον τραυματισμό του Νίκου Ρογκαβόπουλο, ο Παναθηναϊκός έχοντας εννέα παίκτες στο δυναμικό του, ηττήθηκε σε φιλικό παιχνίδι από το Μαρούσι με 97-86.

Χωρίς εννέα παίκτες αντιμετώπισε ο Παναθηναϊκός το Μαρούσι και σαν να μην έφτανε αυτό τραυματίστηκε και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος.

Συγκεκριμένα ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν είχε τους Σλουκα, Λεσόρ, Ναν, Χειζ-Ντέιβις, Φρανσίσκο, Μπάντιο, Μπόνγκα, Μήτογλου και Χουάντσο.

Πήραν χρόνο συμμετοχής όσοι έκαναν προετοιμασία από την αρχή και πολύ περισσότερο οι παίκτες που βοηθούσαν στην προπόνηση.

Είναι χαρακτηριστικό ότι κλεισε το ματς με Μουράτο, Βησσαρίου και Χρυσικόπουλο μαζί με Μαντζούκα και Κουζέλογλου, ενώ αγωνίστηκαν πολύ οι Μωραΐτης, Κουζέλογλου και Μαντζούκας

Για τον Παναθηναϊκό πήραν μέρος στο φιλικό οι Καλαϊτζάκης, Μωραΐτης, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Κουζέλογλου, Γιαμπουσέλε, Μαντζούκας, Φαλ, Μουράτος, Χρυσικόπουλος, Βησσαρίου.