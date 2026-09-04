Πρέλεβιτς στο Gazzetta: «Στο πρόσωπο του κ.Μυστακίδη βρήκαμε όλα όσα ονειρευόμαστε στον ΠΑΟΚ!»

Ο μπασκετάνθρωπος που συνέδεσε όσο κανένας άλλος το όνομα του με τον ΠΑΟΚ, σχολιάζει στο Gazzetta την εποχή Μυστακίδη και θεωρεί ότι ο «δικέφαλος του Βορρά» διαθέτει πλέον όλα τα εχέγγυα για να επιστρέψει στην Euroleague.

Πρόκειται για την πιο εμβληματική μορφή στην ιστορία του μπασκετικού ΠΑΟΚ, καθώς υπηρέτησε τον σύλλογο συνολικά 9 χρόνια ως παίκτης (1988-1996 & 1999-2000) ως αρχηγός, ηγέτης και πρώτος σκόρερ, ενώ διετέλεσε head coach για μία τριετία (2002-2005), ενώ ανέλαβε και την ηγεσία της διοίκησης (ως πρόεδρος) σε μία περίοδο εξαιρετικά δύσκολη οικονομική περίοδο παραμένοντας στο τιμόνι της για οκτώ ολόκληρα χρόνια (2011-2019) μέχρι την παραίτησή του.

Ο λόγος για τον τεράστιο Μπάνε Πρέλεβιτς των δύο ευρωπαϊκών τροπαίων (Κύπελλο Κυπελλούχων το 1991 και Κύπελλο Κόρατς το 1994), των πολλών ατομικών διακρίσεων και του οποίου η φανέλα με το νο7 έχει απόσυρθεί από τον «δικέφαλο του Βορρά».

Ο 59χρονος βετεράνος άσος έδωσε το παρών στην εκδήλωση παρουσίασης της συνεργασίας της Euroleague με την Allwyn ως πρεσβευτής της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και το Gazzetta είχε την ευκαιρία να τον ρωτήσει για την νέα εποχή που διανύει ο σύλλογος της Θεσσαλονίκης.

«Καταρχάς, πρέπει να πω ότι όσοι ασχοληθήκαμε με την ομάδα τις τελευταίες δεκαετίες, το όνειρό μας ήταν κάποια στιγμή να έρθει ένας άνθρωπος, ένας επιχειρηματίας, ο οποίος θα δώσει όραμα στην ομάδα, θα έχει την οικονομική δυνατότητα αλλά και το πάθος. Όλα αυτά τα βρήκαμε στο πρόσωπο του κυρίου Μυστακίδη. Σίγουρα ξεκινάει μια καινούργια εποχή. Η δυνατότητα υπάρχει, όμως πρέπει να υπάρχει και υπομονή. Σίγουρα δεν είναι τίποτα δεδομένο για να έρθει η επιτυχία. Θέλει υπομονή και υποστήριξη. Γι’ αυτό όλοι είμαστε εδώ, για να υποστηρίξουμε την προσπάθεια.», μας είπε αρχικά ο Μπάνε και εν συνεχεία αναφέρθηκε στον στόχο της επιστροφής του ΠΑΟΚ στην Euroleague, μέσω του Eurocup.

«Είμαι σίγουρος ότι μια θέση ανήκει στον ΠΑΟΚ. Πλέον διαθέτει τα πάντα για να συμμετέχει. Έχει ιστορία, έχει ομάδα, έχει φιλάθλους. Έχει και ποδοσφαιρική ομάδα, κάτι που είναι σημαντικό για ένα club. Έχει γήπεδο, έχει ιδιοκτήτη με πάθος, έχει τεχνογνωσία. Έχει τα πάντα...», κατέληξε ο Πρέλεβιτς, που σύντομα αναμένεται να αναλάβει τον ρόλο του πρεσβευτή του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη.



Photo Credit: Christos Zoidis