Κουβεντίδης στους Galacticos by Interwetten: «Δεν υπήρχε ούτε βίντεο, ούτε ζόρι στη μεταγραφή Κωνσταντέλια - λογαριασμοί στα social media περνούν γραμμή»

Ο υπεύθυνος επικοινωνίας του ΠΑΟΚ, Γιώργος Κουβεντίδης μίλησε στους Galacticos by Interwetten για την κατάσταση που επικρατεί στον «δικέφαλο του βορρά», τη μεταγραφή του Κωνστανέλια, την καλλιεργούμενη τοξικότητα και τη μη επένδυση.

Ο Γιώργος Κουβεντίδης, υπεύθυνος επικοινωνίας του ΠΑΟΚ, έδωσε σήμερα το «παρών» στους Galacticos by Interwetten για να συζητηθούν τα όσα διαδραματίζονται στον πλανήτη του «δικεφάλου του βορρά», μετά και από την ανακοίνωση που εξέδωσε η Θύρα 4.

«Δεν σχολιάζουμε ανακοινώσεις των οπαδών μας. Δεν είναι δική μας δουλειά να κλείσουμε το περιεχόμενό τους ούτε και το τάιμινγκ» ήταν η αρχική του τοποθέτηση σχετικά με την πιο πρόσφατη εξέλιξη.

Για την ευρωπαϊκή αποτυχία:

«Δεν είναι επιτυχημένο το ευρωπαϊκό προφανώς μετά από τον αποκλεισμό. Ο ΠΑΟΚ έχει πάντα στόχο να βρίσκεται στις League Stage των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ποδόσφαιρο είναι. Κάποια πράγματα πήγαν στραβά. Αποτυχημένη η προσπάθεια στην Ευρώπη, όμως πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά, όπως είπες και ο κ. Σαββίδης.

Υπενθυμίζω πως φέτος ξεκίνησε μία καινούργια προσπάθεια με πολλές αλλαγές να έχουν λάβει χώρα στο ποδοσφαιρικό κομμάτι με καινούργιο προπονητή, καινούργιο αθλητικό διευθυντή, αλλά και αρκετούς νέους παίκτες. Γνωρίζαμε πως θα υπάρχουν δυσκολίες σε μία τέτοια διαδικασία».

Για την καθυστέρηση στις μεταγραφές:

«Κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν έχουμε κάνει λάθη. Μέχρι τώρα έχουμε κάνει οκτώ. Δεν έχει τελειώσει η μεταγραφική περίοδος. Είχαμε και ατυχίες, όπως συνέβη με τον Άλι. Θα κάνει κι άλλες μεταγραφές. Αξιολογείται από τους αρμόδιους αυτό που συνέβη το φετινό καλοκαίρι».

Για τον Κωνσταντέλια:

«Αυτό το ''με το ζόρι'' δεν υπάρχει και μπορώ να το πω με βεβαιότητα. Ήρθε μία μεγάλη ομάδα, έκανε μία καλή πρόταση, κάλυψε και τις δύο πλευρές κι έγινε το deal. Κανείς δεν κυνήγησε την πρόταση, η Ντόρτμουντ ήρθε μόνη της. Πριν από έναν χρόνο, όταν είχε τεθεί ξανά θέμα μεταγραφή, ο Κωνσταντέλιας συναντήθηκε με τον κ. Σαββίδη και του είπε ότι αν έρθει μία μεγάλη πρόταση από μία μεγάλη ομάδα δεν θα του κόψει το δρόμο. Αυτή η υπόσχεση δόθηκε τότε. Αυτή είναι η ιστορία του deal.

Όλοι λένε για την πώληση του Κωνσταντέλια. Κανείς για τις αγορές που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ, που κόστισαν αρκετά χρήματα. Επενδύει τα χρήματα αυτά που πήρε».

Για την τοξικότητα που υπάρχει στην κοινωνία του ΠΑΟΚ:

«Εδώ κι έναν χρόνο έχει υπάρξει μία ένταση της τοξικότητας στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Υπάρχουν και σχετικοί λογαριασμοί στα social media, που καλλιεργούν το συγκεκριμένο πράγμα και προσπαθούν να περάσουν γραμμή. Η περιρρέουσα ατμόσφαιρα που υπάρχει γύρω γύρω δεν είναι καλή και αυτό δεν βοηθάει στο χτίσιμο μιας νέας ομάδας.

Λένε πολλοί για τη μη παρουσίαση του προπονητή. Ο προπονητής παρουσιάζεται από τη δουλειά του κι αυτή είναι που μιλάει. Εμείς προτιμούμε να μιλάμε με πράξεις».

Για τις επενδύσεις που δεν γίνονται:

«Ο ΠΑΟΚ πέρυσι είχε το μεγαλύτερο μπάτζετ της ιστορίας του. Αυτά δεν είναι θεωρίες. Φέτος έχει πάρει οκτώ παίκτες. Έχουμε δει τα χρήματα που έχουν δοθεί και τα συμβόλαια που έχουν πάρει; Θα μπορούμε να κρίνουμε, όταν δούμε το ρόστερ μας ολοκληρωμένο. Τα περί μη επενδύσεων δεν στέκουν».

Για το προπονητικό και το γήπεδο;

«Δεν έχει αλλάξει κάτι με αυτά. Έχει κατατεθεί ήδη για έκδοση οικονομικής άδειας και με βάση τον προγραμματισμό οι εργασίες στην περιοχή της Θέρμης, θα ξεκινήσουν στα τέλη του Δεκεμβρίου. Όσον αφορά το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ στη Τούμπα, το χρονοδιάγραμμα προβλέπει πως ως το τέλος του χρόνου θα καταθέσουμε την αίτηση για την έκδοση οικοδομικής άδειας κι έτσι, αν πάνε όλα καλά, το καλοκαίρι του 2027 θα είμαστε σε θέση να ξεκινήσουμε τις εργασίες».

Για το βίντεο για τον Κωνσταντέλια:

«Διακινήθηκε από τους λογαριασμούς που λέγαμε πριν πως πήγα στο σπίτι του με μπράβους να τον πιέσω να κάνει δήλωση υπέρ του Ιβάν Σαββίδη. Αν υπάρχει βίντεο αποχαιρετισμού του Κωνσταντέλια με τον ΠΑΟΚ, θα το δημοσιοποιούσες ο ίδιος αν ήθελε. Ο ΠΑΟΚ την ημέρα που έφυγε, έφτιαξε και ανέβασε το δικό του. Δεν έφτιαξε κάποιο βίντεο για να το ανεβάσει εκείνος».

Κλείνοντας ο Γιώργος Κουβεντίδης ανέφερε πως υπάρχει ένας σχεδιασμός και όλοι τον στηρίζουν και μ' αυτόν πορεύεται και θα πορευτεί το επόμενο διάστημα η ομάδα. «Στόχος του ΠΑΟΚ είναι να διεκδικήσει και τα δύο τρόπαια που έχει μπροστά του με μεγάλη ένταση» συμπλήρωσε.

Πιο αναλυτικά μπορείτε να δείτε όσα ειπώθηκαν στο παρακάτω βίντεο: