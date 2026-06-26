Το συμβούλιο της EuroLeague παρουσίασε το πλάνο για τη νέα σεζόν (2026-27), ενώ γνωστό έγινε και το καλεντάρι.

Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Euroleague, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (26/6) στη Βαρκελώνη, εγκρίθηκαν οι βασικές αποφάσεις για την αγωνιστική περίοδο 2026-27, οι οποίες θα τεθούν προς οριστική επικύρωση στη Γενική Συνέλευση της ECA στις 7 Ιουλίου.

Το σημαντικότερο θέμα αφορούσε τη σύνθεση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, με τις ομάδες που θα συμμετάσχουν στη νέα σεζόν να οριστικοποιούνται. Οι Παρί και Μπεσίκτας εξασφάλισαν από μία wild card διάρκειας ενός έτους και συμπληρώνουν το παζλ των 20 συλλόγων που θα πάρουν μέρος στην EuroLeague 2026-27.

Αναλυτικά οι ομάδες: Αναντολού Εφές, Μπεσίκτας, Ερυθρός Αστέρας, Ντουμπάι BC, Αρμάνι Μιλάνο, Μπαρτσελόνα, Μπάγερν, Φενέρμπαχτσε, Χάποελ Τελ Αβίβ, Μπασκόνια, Βιλερμπάν, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Ολυμπιακός, Παναθηναίκός, Παρί, Παρτίζα, Ρεάλ Μαδρίτης, Βαλένθια, Βίρτους Μπολόνια, Ζάλγκιρις.

The 20-team lineup that will compete in the 2026-27 EuroLeague season #EveryGameMatters pic.twitter.com/mq4oqkuqm8 — EuroLeague (@EuroLeague) June 26, 2026

Παράλληλα, οι μέτοχοι της διοργάνωσης επανέλαβαν τη δέσμευσή τους για την επέκταση της EuroLeague σε 24 ομάδες από τη σεζόν 2027-28. Οι συζητήσεις συνεχίζονται αναφορικά με τη μορφή που θα έχει το νέο φορμάτ, με βασική προτεραιότητα να διατηρηθεί η αρχή σύμφωνα με την οποία κάθε ομάδα θα αντιμετωπίζει όλες τις υπόλοιπες, ενώ στόχος είναι και η καλύτερη εναρμόνιση του προγράμματος με το ευρωπαϊκό καλεντάρι των εθνικών διοργανώσεων.

Από τις αποφάσεις ξεχωρίζει και η επέκταση της δεκαετούς άδειας συμμετοχής της Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία εγκρίθηκε μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας. Την ίδια ώρα, ο CEO της Euroleague Basketball, Τσους Μπουένο, ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο για την πρόοδο της διαδικασίας μετατροπής των υφιστάμενων μακροχρόνιων αδειών σε σύστημα franchises, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στη σεζόν 2026-27. Παράλληλα, από την 1η Ιουλίου ξεκινά και επίσημα η διαδικασία αξιολόγησης για τη διάθεση των μελλοντικών franchises, με το ενδιαφέρον από υφιστάμενους συλλόγους, επενδυτές και οργανισμούς από νέες αγορές να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα αυξημένο.

Εγκρίθηκε επίσης και το καλεντάρι της νέας αγωνιστικής περιόδου, με το πρώτο τζάμπολ της EuroLeague να έχει προγραμματιστεί για τις 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ το EuroCup θα ξεκινήσει πέντε ημέρες αργότερα, στις 29 Σεπτεμβρίου.