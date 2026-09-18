Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημερινών (18/9) αθλητικών γεγονότων.

Παρασκευή σήμερα (18/9) και στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων κυριαρχεί το μπάσκετ, με το πρώτο Super Cup στην ιστορία της Euroleague να είναι γεγονός, ενώ και το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» κάνει τζάμπολ.

Στο πλαίσιο αυτό, η ομάδα του Gazzetta θα σας βάλει στο κλίμα από τις 12:00, με την παρέα του Gazz Floor να μεταφέρει τα τελευταία νέα των δυο «αιωνίων» αλλά και του ΠΑΟΚ που συμμετέχει στο φιλικό τουρνουά.

Στις 14:00 επίσης στο YouTube του Gazzetta οι Galacticos by Elabet σχολιάζουν όλες τις τελευταίες εξελίξεις μετά και την πρεμιέρα του ΟΦΗ στο Europa League, αλλά και τη μάχη της ΑΕΚ στο Κύπελλο.

Φτάνοντας στη δράση, στις 17:00 (Novasports 4) ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε, στον πρώτο ημιτελικό του Euroleague Super Cup, ενώ μισή ώρα μετά (17:30, ΣΚΑΙ) ο ΠΑΟΚ παίζει με την Παρτίζαν για το «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Ακολουθεί στις 20:00 (Novasports 4) ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στην οικοδέσποινα Ντουμπάι και τη Ρεάλ Μαδρίτης και στις 21:15 (ΣΚΑΙ) ο Παναθηναϊκός κάνει πρόβα μπροστά στο κοινό του κόντρα στη Μπουργκ.

Όσον αφορά τα του ποδοσφαίρου, ξεχωρίζει η μάχη της Μπάγερν Μονάχου με την Ουνιόν Βερολίνου (21:30, Novasports Prime) και η έξοδος της Τσέλσι στην έδρα της Μπρέντφορντ (22:00, Novasports Premier League).

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