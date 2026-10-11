Η Χάποελ Τελ Αβίβ του Ιτούδη πέρασε νικηφόρα (82-95) από την έδρα της Χάποελ Μπερ Σεβά στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος Ισραήλ και επικεντρώνεται στη «διαβολοβδομάδα».

Η Χάποελ Τελ Αβίβ ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα Ισραήλ, αφού «άλωσε» την έδρα της Χάποελ Μπερ Σεβά με 95-82 και πλέον στρέφει την προσοχή της στη «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague, όπου θα βρει απέναντί της την Μπεσίκτας και τον Παναθηναϊκό.

Για την ομάδα του Ιτούδη ξεχώρισε ο Οτούρου με 21 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ ο Τζέρμαν ακολούθησε με 20 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Στην αντίπερα όχθη, για τους ηττημένους ο Κόουλμαν έκανε double-double με 24 πόντους, 16 ριμπάουντ και 3 ασίστ και ο Κάβιλ κατέγραψε 17 πόντους, 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 23-24, 35-44, 62-64, 82-95

Τα ομαδικά στατιστικά:

Hapoel Altshuler Shaham Beer Sheva/Dimona Coach: Doug Spradley #Player Name MIN PTS 2P 3P FT REB AST VAL Lovell Cabbil * 32:00 17 2/3 (66.7%) 4/9 (44.4%) 1/1 (100.0%) 4 7 23 Christian Coleman * 33:00 24 9/14 (64.3%) 1/5 (20.0%) 3/3 (100.0%) 8 3 32 Ofri Shitrit 9:00 0 0/0 (0.0%) 0/2 (0.0%) 0/0 (0.0%) 2 0 -3 Golan Gutt * 29:00 8 1/2 (50.0%) 2/7 (28.6%) 0/0 (0.0%) 1 4 2 Tyreek Smith * 20:00 2 1/1 (100.0%) 0/0 (0.0%) 0/2 (0.0%) 5 1 6 Nate Hoter 8:00 0 0/3 (0.0%) 0/0 (0.0%) 0/2 (0.0%) 0 1 -5 M. J. Walker * 23:00 9 1/7 (14.3%) 2/6 (33.3%) 1/1 (100.0%) 0 2 3 Shachar Doron 22:00 8 1/4 (25.0%) 2/2 (100.0%) 0/0 (0.0%) 6 1 9 Noam Avivi 24:00 14 6/8 (75.0%) 0/2 (0.0%) 2/2 (100.0%) 5 3 11 Total 200:00 82 21/42 (50.0%) 11/33 (33.3%) 7/11 (63.6%) 46 22 75



