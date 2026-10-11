Χάποελ Τελ Αβίβ: Έκανε ποδαρικό με το δεξί στο πρωτάθλημα

Χάποελ Τελ Αβίβ: Έκανε ποδαρικό με το δεξί στο πρωτάθλημα

Γιώργος Σακελλάρης
Χάποελ Τελ Αβίβ: Έκανε ποδαρικό με το δεξί στο πρωτάθλημα

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Η Χάποελ Τελ Αβίβ του Ιτούδη πέρασε νικηφόρα (82-95) από την έδρα της Χάποελ Μπερ Σεβά στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος Ισραήλ και επικεντρώνεται στη «διαβολοβδομάδα».

Η Χάποελ Τελ Αβίβ ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα Ισραήλ, αφού «άλωσε» την έδρα της Χάποελ Μπερ Σεβά με 95-82 και πλέον στρέφει την προσοχή της στη «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague, όπου θα βρει απέναντί της την Μπεσίκτας και τον Παναθηναϊκό.

Για την ομάδα του Ιτούδη ξεχώρισε ο Οτούρου με 21 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ ο Τζέρμαν ακολούθησε με 20 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Στην αντίπερα όχθη, για τους ηττημένους ο Κόουλμαν έκανε double-double με 24 πόντους, 16 ριμπάουντ και 3 ασίστ και ο Κάβιλ κατέγραψε 17 πόντους, 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 23-24, 35-44, 62-64, 82-95

Τα ομαδικά στατιστικά:

 

Hapoel Altshuler Shaham Beer Sheva/Dimona

Coach: Doug Spradley
#Player NameMINPTS2P3PFTREBASTVAL
Lovell Cabbil *32:00172/3 (66.7%)4/9 (44.4%)1/1 (100.0%)4723
Christian Coleman *33:00249/14 (64.3%)1/5 (20.0%)3/3 (100.0%)8332
Ofri Shitrit9:0000/0 (0.0%)0/2 (0.0%)0/0 (0.0%)20-3
Golan Gutt *29:0081/2 (50.0%)2/7 (28.6%)0/0 (0.0%)142
Tyreek Smith *20:0021/1 (100.0%)0/0 (0.0%)0/2 (0.0%)516
Nate Hoter8:0000/3 (0.0%)0/0 (0.0%)0/2 (0.0%)01-5
M. J. Walker *23:0091/7 (14.3%)2/6 (33.3%)1/1 (100.0%)023
Shachar Doron22:0081/4 (25.0%)2/2 (100.0%)0/0 (0.0%)619
Noam Avivi24:00146/8 (75.0%)0/2 (0.0%)2/2 (100.0%)5311
Total200:008221/42 (50.0%)11/33 (33.3%)7/11 (63.6%)462275


Hapoel IBI Tel Aviv

Coach: Dimitris Itoudis
#Player NameMINPTS2P3PFTREBASTVAL
Eugene German *27:00204/6 (66.7%)4/8 (50.0%)0/0 (0.0%)4424
Elijah Bryant23:0092/6 (33.3%)1/3 (33.3%)2/4 (50.0%)3611
Khadeen Carrington *16:0051/2 (50.0%)0/4 (0.0%)3/4 (75.0%)212
Itay Segev10:0000/1 (0.0%)0/0 (0.0%)0/0 (0.0%)100
Guy Palatin *17:0000/1 (0.0%)0/2 (0.0%)0/0 (0.0%)320
Bar Timor *24:0081/2 (50.0%)2/3 (66.7%)0/0 (0.0%)6314
Ish Wainright *31:0081/1 (100.0%)2/9 (22.2%)0/0 (0.0%)628
Oz Blayzer9:0020/0 (0.0%)0/3 (0.0%)2/2 (100.0%)100
Tai Odiase16:00124/5 (80.0%)0/0 (0.0%)4/4 (100.0%)5120
Dan Oturu *22:00217/9 (77.8%)0/0 (0.0%)7/11 (63.6%)4130
Max Heidegger14:00102/2 (100.0%)2/4 (50.0%)0/0 (0.0%)0110
Total200:009522/35 (62.9%)11/36 (30.6%)18/25 (72.0%)4122124

     

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