Άνθρωποι της Χάποελ Τελ Αβίβ συναντήθηκαν μαζί με τον Τσους Μπούενο και συζήτησαν για το ενδεχόμενο επιστροφής των αγώνων της EuroLeague στο Ισραήλ.

Ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι συναντήθηκε το πρωί της Κυριακής (11/10) με τον Διευθύνων Σύμβουλο της EuroLeague, Τσους Μπουένο.

Οι δύο άνδρες συζήτησαν σχετικά με το ενδεχόμενο επιστροφής των ισραηλινών ομάδων στη φυσική τους έδρα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Χάποελ Τελ Αβίβ:

«Οι ιδιοκτήτες της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι, και ο πρόεδρος της ομάδας, Σταβ Σαχάμ, συναντήθηκαν σήμερα το πρωί (Κυριακή) για πρωινό στο Τελ Αβίβ με τον διευθύνοντα σύμβουλο της EuroLeague, κ. Τσους Μπουένος, και τον διευθυντή αγωνιστικών θεμάτων, κ. Ντιέγκο Γκιγιέν.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι πλευρές συζήτησαν το ενδεχόμενο επιστροφής των αγώνων της EuroLeague στο Ισραήλ, με τη συζήτηση να διεξάγεται σε θετικό κλίμα. Η ομάδα συνεχίζει τις επαφές με τη διοίκηση της EuroLeague, με στόχο να καταστεί δυνατή η επιστροφή των αγώνων στο Ισραήλ το συντομότερο δυνατό.

Αργότερα σήμερα, οι ιδιοκτήτες της ομάδας, Γκίλι Ραανάν, ο πρόεδρος της ομάδας, Σταβ Σαχάμ, και ο τεχνικός διευθυντής, Γιώργος Χίνας, θα συναντηθούν με εκπροσώπους της EuroLeague, μαζί με τους εκπροσώπους της Μακάμπι Τελ Αβίβ και της Χάποελ Ιερουσαλήμ. Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν επίσης τρεις παίκτες της ομάδας: ο Τόμας Σατοράνσκι, ο Ζακ ΛεΝτέι και ο Βασίλιε Μίτσιτς».

Ο πρόεδρος της ομάδας, Σταβ Σαχάμ, δήλωσε:

«Ευχαριστούμε τη διοίκηση της EuroLeague για την επίσκεψη και την προθυμία της να διεξαγάγει έναν ανοιχτό και θετικό διάλογο για ένα ζήτημα που είναι εξαιρετικά σημαντικό για την ομάδα μας και για το ισραηλινό μπάσκετ συνολικά.

Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: να επιστρέψουν οι αγώνες της EuroLeague στο Ισραήλ το συντομότερο δυνατό και να δώσουμε στους φιλάθλους μας τη δυνατότητα να βλέπουν την ομάδα μας στην έδρα της, μπροστά στο δικό μας κοινό. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με αποφασιστικότητα και πνεύμα συνεργασίας για την επίτευξη αυτού του στόχου».

Ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Οφέρ Γιανάι, δήλωσε:

«Το σπίτι της Χάποελ είναι στο Ισραήλ, δίπλα στους φιλάθλους μας. Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχει άμεσος διάλογος με τη διοίκηση της EuroLeague και πιστεύουμε ότι η συνέχιση της κοινής προσπάθειας, σε θετικό κλίμα και με κατανόηση της πραγματικότητας και των προκλήσεων, θα μας βοηθήσει να πλησιάσουμε τον στόχο μας.

Θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να επιστρέψουν οι αγώνες της EuroLeague στο Ισραήλ το συντομότερο δυνατό».