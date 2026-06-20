Ο Ιταλός δημοσιογράφος, Τζακ Μπονάρα αποκάλυψε τα ποσά που καλούνται να πληρώσουν οι ομάδες που θέλουν να μπουν στη EuroLeague, με μόνιμη άδεια.

Προκειμένου μια ομάδα θελήσει να αποκτήσει μόνιμη άδεια για τη EuroLeague, θα πρέπει να μπει ως franchises.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος, Τζακ Μπονάρα, έκανε γνωστά τα ποσά που θα πληρώσουν οι ομάδες και... ζαλίζουν. Η Βίρτους Μπολόνια, καθώς και οι σύλλογοι του Βελιγραδίου, θα πρέπει να πληρώσουν από 50 εκατομμύρια, έτσι ώστε να είναι μόνιμα μέλη στη EuroLeague.

Σχετικά με την Ντουμπάι BC και τη Χάποελ Τελ Αβίβ, θα πρέπει να πληρώσουν από 75 εκατομμύρια, ενώ η Χάποελ Ιερουσαλήμ, οι ομάδες από Ρώμη και Λοδίνο που έχουν ενδιαφερθεί για να συμμετάσχουν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης, καλούνται να πληρώσουν το ποσό της τάξεως των 80 εκατομμυρίων ευρώ.



