EuroLeague: Τα ποσά για μόνιμη άδεια των franchises σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο
Προκειμένου μια ομάδα θελήσει να αποκτήσει μόνιμη άδεια για τη EuroLeague, θα πρέπει να μπει ως franchises.
Ο Ιταλός δημοσιογράφος, Τζακ Μπονάρα, έκανε γνωστά τα ποσά που θα πληρώσουν οι ομάδες και... ζαλίζουν. Η Βίρτους Μπολόνια, καθώς και οι σύλλογοι του Βελιγραδίου, θα πρέπει να πληρώσουν από 50 εκατομμύρια, έτσι ώστε να είναι μόνιμα μέλη στη EuroLeague.
Σχετικά με την Ντουμπάι BC και τη Χάποελ Τελ Αβίβ, θα πρέπει να πληρώσουν από 75 εκατομμύρια, ενώ η Χάποελ Ιερουσαλήμ, οι ομάδες από Ρώμη και Λοδίνο που έχουν ενδιαφερθεί για να συμμετάσχουν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης, καλούνται να πληρώσουν το ποσό της τάξεως των 80 εκατομμυρίων ευρώ.
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